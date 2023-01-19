Karabasan nedir? Neden gelir? Karabasan nasıl geçer?

KARABASAN NEDİR?



Tıp literatüründeki karşılığı hipnopompik felç olan karabasan, kişinin uyku esnasında ya da uyandıktan hemen sonra, kısa bir süreliğine hareket edememesidir. Bu hastalığın ortaya çıkışında hem fiziksel hem de psikolojik faktörler etkili olabilir.

KARABASAN NEDEN OLUR?



Rüyada karabasan görmek uyku bozuklukları arasında sık görülen sorunlarından biridir. Halk arasında karabasan ya da karabasan basması olarak bilinen durum aslında tıbbi olarak tanımlanmış bir uyku bozukluğu çeşididir.

Uyku felci ya da "karabasan", uyanma ya da nadiren uykuya dalma sırasında gelişen, bedenin geçici olarak hareket edememesi durumudur.

Özellikle çalışanlar iş stresi nedeniyle "rüyada karabasan" olarak tanımlanan durumu yaşayabilir.

Uyku felcinin en önemli tetikleyici nedeni ise uyku düzensizliğidir. Bu nedenle uyku düzeni bozuk olanlarda, vardiyalı çalışanlarda, depresyon yaşayanlarda, bazı ilaçları kullananlarda daha sık görülebilir.

KARABASAN TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Rüyada karabasan görmek tedavi edilebilen bir sorundur. Uyku felcinin tedavisinde, uykuya geçişi sağlayan, REM-Non REM döngüsünü bozmayan, derin uyku kalitesini artıran ilaçlar kullanılır.

Uyku felci yaşayan kişilerin bu sırada sakin olması ve bu durumun geçici olduğunu bilmesi oldukça önemlidir.

Antidepresanlar tek başına uyku bozukluklarının tedavisinde yer almazlar ancak altta yatan depresyonu tedavi ettiklerinden uyku bozukluğunu giderebilir.

Bu ilaçlara arkadaş yorumu ya da tavsiyesi ile başlamak kesinlikle doğru bir tutum değildir. İlaçların etkileri ya da yan etkileri çok subjektiftir. Kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu nedenle hiçbir ilaç doktor tavsiyesi ya da doktor kontrolü dışında kullanılmamalıdır.