Karantina süresi kaç gün oldu? (Pozitif karantina süresi düştü mü)

Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu, dün toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama paylaştı.

KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN OLDU?

Güncellenen karantina süresine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, "Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirtlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar, 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" diye konuştu.

TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KARANTİNA KAÇ GÜN?

Koca, ayrıca son 3 ay içinde aşı olan temaslı kişilere karantina olmayacağını söyledi.



"Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler."



AVRUPA ÜLKELERİ DE KARANTİNA SÜRELERİNİ DÜŞÜRDÜ

Omicron varyantı tüm dünyada hızla yayılırken, Avrupa kritik işgücü kıtlığı riski ile karşı karşıya. Ülkeler, enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.



