Kas seğirmesi nedir? (Vücutta seğirmeler neden olur?)

Kas seğirmesi, kaslarda istemsiz şekilde ortaya çıkan küçük kasılmalara verilen isimdir. Peki, kas seğirmesi (miyokimi) nedir? Kas seğirmesi neden olur?

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 02:07 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 12:16

Kas seğirmesi nedir? (Vücutta seğirmeler neden olur?)

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Birçok sağlıklı bireyde de görülebilen kas seğirmesi, nörolojik hastalıkla da ortaya çıkabiliyor.

Kas seğirmesi, genellikle motor nöronlarında ve radyoterapi almış olan kanser hastalarında bölgesel olarak çok sık görülebiliyor.

Kasların seğirmesi (miyokimi), istemsiz bir şekilde kasların kasılması ile ortaya çıkıyor.

Çoğunlukla bacak kaslarında ortaya çıkan bu kasılmalara, vücudun kol, el, yüz, göz ve kaş gibi birçok bölgesinde rastlanılabiliyor.

KAS SEĞİRMESİ NEDEN OLUR?

  • Kafein
  • Kalsiyum Eksikliği
  • Magnezyum Eksikliği
  • Stres ve Anksiyete
  • Uykusuzluk ve stres
  • Yoğun egzersiz
  • Dehidrasyon

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