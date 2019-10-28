Kemikleri kolay kırılıyor, zor tedavi ediliyor! (Yaşlılarda osteoporoza dikkat!)

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından Antalya’da düzenlenen, Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde ortopedi ve travmatoloji ile ilgili konular tartışıldı.



Kongrenin basın toplantısında konuşan ve Türkiye'nin yaş ortalamasının ilerlemesiyle birlikte yaşlılığa bağlı yaralanmaların ve kemik kırıklarının artığına dikkati çeken Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, "Yaşın uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa bağlı osteoporoz (kemik erimesi) ortaya çıkıyor. Bu hastalarımızda koruyucu tedaviler çok önemli. Yaşlılar için evde tedbirler almak gerekir. Halıya takılmanın engellenmesi, evde yürürken tutunacak yerlerin olması, evin içinde küçük bir lambanın yanması, hastanın bastonu olması gibi küçük tedbirler alabiliriz. Çünkü yaş ilerledikçe kırıkları tedavi etmek çok zor" dedi.



İLK YARDIM BİLGİSİ OLMAYAN KAZAZEDEYE MÜDAHALE ETMEMELİ



Prof. Dr. Haluk Ağuş ise trafik kazalarındaki yaralanmalara dikkat çekti, bilgisi olmayan kişilerin müdahale etmemesinin daha hayati önem taşıdığını söyledi. Hasta için sorun olacak bir kırığın teşhiste atlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Ağuş, "Her kırık geldiği zaman tanısı koyulacak diye bir durum yok. Çalıştığım hastanenin acil servisine gelen kişinin yüzde 80'inin durumu acil değil. Yanlış tedavi veya tanı koyulamaması gibi bir şey söz konusu değil. Ama acil servislerde ciddi bir yoğunluk var. Ortopedik tanılarda yüzde 2 gözden kaçırma ihtimali var. Bu, dünyanın genelinde böyle" diye konuştu.



"ZAYIF KİŞİLERDE KALÇA KEMİĞİ DAHA KOLAY KIRILIYOR"



Yaşlılarda en fazla endişe duydukları konunun kalça kırığı olduğunu dile getiren Ağuş, "Yaşlıların evde parlak zeminde gezmemesi ve çorap giymemesi gerekir. Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor. Zayıf ve yaşlı kişilerin kalça kemiği çok daha kolay kırılabiliyor" dedi.



Kırığın en temel bulgulardan birinin ağrı olduğunu kaydeden Ağuş, "Ama her ağrıda kırık değildir. Ağrı şişlik ve şekil bozukluğu kırığın göstergesidir. Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz. Bizim hastalıklarımızın çoğunu engelleyici bir durum. 5 bin adım atsak osteoporozun yüzde 50 oranında azaltır. Kahve içmeyi, oturmayı daha çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi.



"AĞRI BİR ŞEYİN HABERCİSİDİR"



Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu de hareketsiz bir kişinin bir anda aşırı hareketlenmesi sonucu stres kırığının ortaya çıkabildiğini belirterek, "Bir ağrı durup dururken olmaz. Muhakkak ağrı bir şeyin habercisidir" dedi.