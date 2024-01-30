Kilo almadan istediğinizi yemek gelecekte mümkün olabilir

ABD'deki California San Diego Üniversitesi'nden uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları araştırmada yağ hücrelerinin "enerji yakma yeteneğini kaybetmesinden" tek bir genin sorumlu olduğunu keşfetti.



Kemirgenler yüksek yağlı bir diyetle beslendiğinde hücrelerinin parçalandığını ve yağ yakma konusunda daha az etkili hale geldiğini buldu.



Bu muhtemelen obezitenin neden insanların metabolizmasının yavaşlamasına neden olduğunu açıklıyor.

YAĞ YAKIMINDAN SORUMLU TEK GEN



Araştırmacılar tüm bu sürecin tek bir gen tarafından kontrol edildiğini keşfetti.



Bu gen, gen düzenleme yoluyla çıkarıldığında, aynı yüksek yağlı diyeti yerken bile kemirgenlerin aşırı kilo almasını durdurdu.



Ekip, obezitenin mitokondrimizi nasıl etkilediğini incelemek ve obez olmanın neden metabolizmayı yavaşlattığını çözmek istedi.



UC San Diego'da tıp profesörü Dr. Alan Saltiel, "Aşırı yemekten kaynaklanan aşırı kalori yükü kilo alımına neden olabilir ve aynı zamanda enerji yakımını azaltan, obeziteyi daha da kötüleştiren bir metabolik süreci tetikler." ifade etti.



Doktora göre tanımlanan bu gen, sağlıklı kilodan obeziteye geçişin kritik bir parçası.