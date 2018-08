Hazımsızlık, karın ağrısı, bulantı ve ishal... Bu belirtiler kırmızı et yedikten sonra ortaya çıkıyorsa alerji işareti olabilir .



Türkiye Ulusal Alerji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, kırmızı et alerjisinin genellikle ilk olduğu zamanda fark edilmediğini söyledi, “Yediğim et bozuktu, iyi pişirilmemişti, içine bir şey katılmıştı diye bir düşünce oluyor. Ama tekrarlayanlarda galiba etle ilgili bir şey oluyor, çünkü her seferinde bu olmaya başladı düşüncesi gelişiyor” dedi.



KIRMIZI ET TÜKETİMİ NE ZAMAN BIRAKILMALI?



Kırmızı et alerjisinin her bin kişiden üçünde görüldüğünü ve her yaşta ortaya çıkabildiğini aktaran Dr. Şekerel, “Kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı veya gözkapaklarında, dudaklarda şişkinlik olabilir ya da burunda akıntı, aksırık olabilir. Göğüste sıkışma, öksürük nefes darlığı yakınmaları olabilir. Kusma, karın ağrısı, ishal şeklinde yakınmalarla kendini belli edebilir” ifadesini kullandı.



Kırmızı et alerjisinin iki tipte görüldüğünü aktaran Prof. Şekerel, “Birinci tipi erken ilk 30 dakika içinde reaksiyon veren, çoğunlukla inek sütü alerjisiyle birlikte oluyor. Sütün içinde bulunan proteinlerle benzer proteinler etin içinde olduğu için alerjik reaksiyonlar yaşayabiliyorlar. İkinci tip ise daha farklı bir tip; 3-6 saat sonra yakınmalar başlıyor. Burada etin içinde bulunan bir karbonhidrata karşı alerjik reaksiyon gelişiyor. Her seferinde benzer şikayetler yaşayanların kırmızı et tüketimini bırakmasını öneriyoruz” diye konuştu.



