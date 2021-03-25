Kırmızı ilde mutant virüs yüzde 90’ın üzerinde: İngiliz varyantıyla farklı semptomlar görülüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13-19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldüğü kentte, uzmanlar uyarılarda bulunuyor.



Samsun Ondokuz Mayıs Üniveristesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, hastaların evde izole olmadığını belirterek, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.



"SAMSUN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 800'LÜ SAYILARI AŞTI"



Prof. Dr. Uzun, Samsun'da bir dönem günlük vaka sayısının 100'lü rakamlara kadar düştüğünü, şimdilerde ise 800’lü sayıları aştığını söyleyerek "Yapılan teste göre pozitiflik oranı Samsun özelinde çok yüksek. Bir diğer konu test sayısını daha fazla artırarak semptomatik hastalara da corona virüs tanısı koyabilmemiz gerekiyor. Şikayeti olmayan, belirtisiz ve semptom göstermeyen hastalara da tanı koyularak izole edilmesi lazım. Bu tanı konulan hastaların her birini ise yurtlarda izole etmemiz gerekiyor. Samsun'da mutant virüs hakim. Samsun’daki vakaların çoğu İngiliz varyantı dediğimiz mutant virüsten oluşuyor. Bu varyant virüs önceki pandeminin ilk dönemine göre biraz daha farklı seyrediyor. Bulaştırıcılığın fazla olduğunu biliyorduk ama klinik olarak da bazı farklılıklar var" dedi.



"MUTANT VİRÜSTE FARKLI BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI"



Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Benim gördüğüm daha genç hastalarda hasta sayısı artmaya başladı. Daha farklı semptomları olan, nörolojik semptomları hastalar görebiliyoruz. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar var. Buna benzer tam da nedeni belli olmayan semptomlarla gelen bazı özellikle genç grup hastalar var. Genç hastalarda şiddetli ağır hastalık görebiliyoruz. Samsun'da, Karadeniz'de mutant virüsün fazla olması vaka sayısının artışında rol oynuyor" diye konuştu.

"GÜNDE BİN VAKA"



Samsun Tabip Odası Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Funda Furtun, en yüksek vaka oranına sahip il olan Samsun’da mutasyonlu virüsün yüzde 90’ın üzerine çıktığını, okulların da virüsün yayılmasında etkili olduğunu, şehrin sürü bağışıklığına bırakıldığını söyledi.



Uzm. Dr. Funda Furtun, Samsun’da pandeminin gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kentte günlük bin vakaya ulaşıldığını belirten Dr. Funda Furtun, “Yayınlanan son haritaya göre biliyorsunuz 100 binde 508,97 haftalık vaka sayısı var. Bunu il nüfusuna hesapladığımız zaman günlük bin vakaya ulaştığımızı görüyoruz. Hastanelerde de doluluk oranlarımız artmaya başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ek servislerin açıldığını biliyoruz. Şu anda Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 servise çıkıldı. Yatan hasta sayısı 200 oldu. 100 de yoğun bakım hastası var. 300 civarında yatan hastayla karşı karşıyayız” dedi.



"MUTANT VİRÜS YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE"

Vakalardaki artışın devam etmesi durumunda hastanelerin tıkanma noktasına geleceğini belirten Başkan Furtun, “Şu anda Samsun’da vaka sayıları giderek artma trendinde. Ama bu hastalar henüz tıkanıklığa yol açmadı ama açacak gibi bir görüntü var. Çünkü hastalarımızın çoğunu ayaktan tedavi verip evlerine yolluyoruz. Poliklinik sayılarımız bir hayli arttı. Henüz yatak sıkıntısı çekmiyoruz ama bu artış devam ederse böyle bir sıkıntının da başlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



Test sayılarının ve mutant virüs vakalarının oldukça arttığını dile getiren Başkan Furtun, “Son aldığımız verilere göre Samsun’da test sayısı oldukça fazla. Birçok laboratuvar ilçelere de kuruldu. 6 bin, 7 bin civarında test yapılıyor. Samsun’daki mutant çalışmaları tek bir kitle yapılıyor. Tek seferde de mutantı saptayabiliyorlar. Dolayısıyla saptama oranımız da fazla. Yüzde 90’ının üzerinde artık” şeklinde konuştu.



"AFRİKA MUTASYONU'DA KENTE GELDİ"

İngiliz mutasyonunun ardından kentte Afrika mutasyonu da görüldüğünü belirten Dr. Funda Furtun, “Afrika mutantı ile ilgili çıkan vakalar olduğunu, bu zamana kadar 20 civarında Afrika mutantı saptadıklarını biliyorum” ifadelerini kullandı.



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