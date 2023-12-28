Kış virüsüne karşı aşı "çocuklarda hastaneye yatışı" yüzde 80'den fazla düşürebilir

Antikor aşısı denemeleri, her yıl binlerce çocuğun solunum sinsityal virüsünün neden olduğu solunum güçlükleri nedeniyle acil servise gitmekten kurtulabileceğini gösteriyor.



Aşı İngiltere, Fransa ve Almanya'da genellikle Ekim ayında ilk soğuk algınlığını geçiren veya bir yaşlarında olan 8 bin 058 bebeğe yapıldı.



Alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye kaldırılma oranı, aşı uygulanan bebeklerde yüzde 83 daha düşük olarak gözlemlendi.



Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, yaz aylarında hem bebekler hem de yaşlı yetişkinler için uygun maliyetli bir aşılama programının geliştirilmesini tavsiye etti.



Solunum sinsityal virüsü, grip gibi mevsimsel bir hastalık ve çoğu çocuk iki yaşına geldiğinde bu virüse yakalanıyor.



Genellikle hafif olan ve soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olan hastalık, bronşiolit ve zatürre gibi daha ciddi akciğer sorunlarına yol açabiliyor.



İngiltere'de her yıl 20 ila 30 arası bebek bu nedenle ölüyor ve binlercesi de solunum ve beslenme sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.



Aşının bebeklere tek doz olarak bir kez verilmesi düşünülüyor.

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