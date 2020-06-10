Kızamık aşısı Covid-19’dan meydana gelen ölümlerin birçoğunu engelleyebilir

ABD’deki Tulane Üniversitesi araştırmacıları, Çin'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarında yüksek oranda sepsis (enfeksiyona karşı bağışıklık aşırı reaksiyonu) fark ettiler.



Bilim insanları kızamığa karşı aşılanan farelarde birçok corona virüs hastasını öldüren kontrol dışı inflamatuar bağışıklık tepkisiyle mücadeleye yardımcı olduğunu keşfetti. Ayrıca, uzmanlar kızamık ve tüberküloz gibi diğer virüslere karşı geliştirilen aşıların Covid-19 ile mücadele etme yeteneğine sahip olabileceğini düşündüklerini açıkladı.



Ve eğer araştırmacıların teorileri doğru çıkarsa, kızamık gibi virüslere karşı nispeten yakın zamanda aşılananmış olan çoğu çocuğun Covid-19 ‘u hafif semptomlarla atlatmasını açıklanabilecek.



AŞIRI BAĞIŞIKLIK TEPKİSİNİ ÖNLÜYOR

MMR aşısı, bağışıklık sistemine savaşmayı öğretmek için vücuda virüslerin zayıf versiyonu verilerek uygulanıyor. Aşı, gerçek enfeksiyona neden olmak için yeterli virüs içermiyor, bundan ziyade daha güçlü virüsün vücuda girme ihtimaline karşı bağışıklık sistemini yanıt vermesi için hazırlıyor. Vücut bir enfeksiyona cevap vermeye hazırlandığında, bağışıklık sisteminin aşırı aktif hale gelme yani sepsis riski azalıyor.



Öte yandan, corona virüs hastalarında bu durumun tam tersi gerçekleşiyor ve vücut antikorları olmayan tamamen yabancı virüse karşı panik moduna giriyor ve bu da sitokin fırtınasına neden olarak, hastanın ölümüyle sonuçlanıyor.

COVİD-19'LA DOĞRUDAN ÖNLEMESE DE, ÖLÜMCÜL FAKTÖRLERİ ENGELLEYEBİLİR



Tulane Üniversitesi'nden Dr. Mairri Noverr, MMR veya tüberküloz aşısının Covid-19’la doğrudan olmasa da hastalığın neden olduğu sepsisle savaşabileceğini açıkladı.



Noverr, ““Bu aşıların bağışıklığın aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen tepkiyi kontrol ettiğini gördük. 'Canlı zayıflatılmış aşıların spesifik olmayan faydaları vardır ve bu SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs) virüsüne karşı bir bağışıklık yanıtı olmasa da, doğrudan COVID-19’u ölümcül hale iltihabı azaltabilir” ifadelerini kullandı.



Doktor Noverr, farelerde yapılan deneylerde sepsisin onları 48 saat içinde öldrdüğünü söyledi. Ancak o ve ekibi, farelere MMR aşıladığında, sepsisin gelişmediğini bildirdi.



Daha önce corona virüs hastalarına ilişkin yapılan çeşitli araştırmalarda, kritik hastaların en az yüzde 50’sinde sepsis geliştiği ve direkt olarak ölüm nedeni olduğu ortaya konulmuştu.

VİRÜS TESTİ KRİTERLERİ DEĞİŞTİ