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“Kopan parmak kayboldu” iddiası

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Sağlık

İzmir'de yaşayan Özlem Aksoy, iş kazası sonucu kopan parmağının acil serviste kaybolduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Terlik imalathanesinde çalışan Özlem Aksoy parmağını makineye kaptırdı. Kopan parmağın dikilmesi için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

İlk müdahale yapıldı. Ancak iddiaya göre görevlilere verilen parmak kayboldu.

Hastane yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Özlem Aksoy, doktorlar ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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