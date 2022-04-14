Kronik hastalara reçete uyarısı (Kronik hastaların rapor uzatım süreleri ne zaman sona eriyor)

Sosyal Güvenlik Kurumu, 8 Nisan tarihli duyurusu ile, aralarında kanser, hepatit ve göz hastalıklarının da bulunduğu 15 hastalık grubu dışında kalan kronik hastaların rapor süreleri yıl sonuna kadar uzatmıştı. Bu kapsamdakiler ilaçlarını eczanelerden reçetesiz temin edebiliyordu.



Söz konusu uygulama 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihten sonra hastaların reçete yazdırmaları gerekecek.



Rapor süresi uzatılmayan 15 kronik hastalık grubunda yer alan hastaların da ilaç alabilmek için güncel rapor ve reçetelere sahip olması gerekiyor.

SGK'NIN RAPORLU HASTALARIN İLAÇ TEMİNİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI



Sosyal güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, " Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçlara ilişkin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 18.03.2020 tarihli duyuru ile bilgilendirme yapılmış ve bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmıştır.



Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların rapor süreleri 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmakla birlikte 01.06.2022 tarihi itibariyle tüm ilaçlar Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlenen hekim reçetesi karşılığında Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerden temin edilebilecektir." denildi.