Laparoskopi nedir ve nasıl uygulanır?

LAPAROSKOPİ NEDİR?



Laparoskopi, gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi sürecinde karın bölgesindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir teşhis prosedürüdür. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopi, batın içerisine küçük kesiler ile girilerek bir kamera ve cerrahi enstrümanlarla yapılan bir cerrahi yöntemdir.



Laparoskopi sırasında karın bölgesindeki organlara bakmak için laparoskop adı verilen bir alet kullanır.

Laparoskop, önünde yüksek yoğunluklu bir ışık ve yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunan uzun, ince bir tüptür. Alet, karın duvarındaki bir kesiden karın bölgesine sokulur.

Kamera ilerledikçe elde ettiği görüntüleri bir video monitörüne gönderir ve doktorun vücudun içini açık ameliyat olmadan gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar. Bu işlem sırasında gerekli olduğu takdirde biyopsi örneği alınması da mümkündür.

LAPAROSKOPİ NASIL YAPILIR?



Bu tür ameliyatlar için yaygın olarak genel anestezi verilir. Bu, prosedür boyunca bireyin uyuyacağı ve herhangi bir acı hissetmeyeceği anlamına gelir. Genel anestezi sürecinde bireyin damarlarından birine intravenöz yani damar içi bir hat yerleştirilir. Bu intravenöz hat aracılığıyla, anestezi uzmanı bireye özel ilaçları verebilir ve sıvılarla gerekli hidrasyon sağlayabilir.



Laparoskopi sırasında cerrah göbek deliğinin altına bir kesi yapar ve ardından bu kesinin içine kanül adı verilen küçük bir tüp yerleştirir. Kanül, bireyin karnını karbondioksit gazı ile şişirmek için kullanılır.

Bu gaz, doktorun karın organlarınızı daha net görmesini sağlar. Karın bölgesinin karbondioksit gazi ile şişirilmesinin ardından cerrah trokar adı verilen kanallar vasıtasıyla laparoskopu kesiden içeriye sokar.

Laparoskop ucunda yer alan kamera, görüntüleri bir ekranda göstererek bireyin organlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini sağlar.



Laparoskopi sırasında açılacak kesilerin sayısı ve boyutu, cerrahın hangi belirli hastalıkları doğrulamaya veya ekarte etmeye çalıştığına göre değişiklik gösterebilir.

Yaygın olarak her biri 1 ila 2 santimetre uzunluğunda bir ila dört kesi yapılır. Bu kesiler sayesinde cerrahın biyopsi yapmak için kullanması gereken başka bir cerrahi alet gibi diğer aletleri de karın boşluğuna yerleştirmek mümkün olur.



Laparoskopi işlemleri tamamlandıktan sonra aletler çıkarılır. Kesiler daha sonra dikişlerle kapatılır. Bazı durumlarda kesilerin üzerine bandaj yerleştirilebilir.