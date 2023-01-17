Larenjit nedir? Larenjit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

LARENJİT NEDİR?



Ses, akciğerlerden çıkan havanın ses telleri tarafından titreşime dönüştürülmesiyle oluşur. Larenjit, halk arasında gırtlak ya da ses kutusu adı verilen larinksin iltihaplanması ya da tahrişini sonucunda meydana gelir. Bu durumda kişinin nefes almasını zorlaştırırken aynı zamanda da konuşurken ya da yutkunduğunda boğuk ses ve boğaz ağrısına neden olur.

Boğazda iltihaplanma genellikle geçici, kısa süreli ve ciddi olmayan bir durum olarak geçiştirilir. Fakat, ses telleri (düz kas dokusunun iki bandı) iltihabında aşırı kullanımdan zarar görürse, uzun süreli hasarlar söz konusu olabilir.



Aynı şekilde, ses kısıklığı ve iltihaplanma 2-3 haftadan fazla sürerse, hekime başvurulmalıdır. Bu durum, daha ciddi bir sağlık durumunuz olduğunu gösterebilir.

LARENJİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?



Larenjite sebep olan ve en sık görülen hastalıkların başında sinüzit, nezle, soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yollarıyla ilgili hastalıklar görülmektedir. Larenjitin belirtileri aşağıdaki gibidir:



-Öksürük



-Ağrı



-Kronik, balgamsız öksürük veya sürekli boğaz temizleme ihtiyacı hissi

-Yutkunma güçlüğü

-Ateş

-Gırtlakta yumru hissi

-Hırıltı

-Halsizlik.



LARENJİT TEDAVİSİ NASILDIR?



Akut larenjit, çoğu durumda ortalama bir hafta ila on gün içerisinde herhangi bir tedaviye gerek kalmaksızın, kendiliğinden iyileşir. Bununla birlikte ses dinlendirme, bol sıvı alımı ve havayı nemlendirme gibi önlemler almak iyileşmeyi hızlandırabilir.

Kronik larenjit tedavisi ise altta yatan reflü, aşırı sigara ya da alkol kullanımı gibi rahatsızlıkları tedavi etmeye odaklanır. Bazı olgular için kullanılan ilaçlar şu şekilde listelenebilir:

Ağrı kesici ilaçlar: Boğaz ağrısı varsa, antienflamatuar (İltihap giderici) özellikli ağrı kesiciler tedaviye dahil edilebilir. Bunların dozu ve alınma sıklığı doktorun önerisine uygun şekilde ayarlanmalıdır.

Steroidler: Steroid grubu ilaçlar ses telleri de gelişen iltihabı hafifletmede etkili olabilir. Ancak steroidle tedaviye sadece acil durumlarda başvurulur. Örneğin kruplu çocuklarda larenjit gelişmişse steroid kullanımı gerekebilir.

Antibiyotikler: Larenjit vakalarının büyük çoğunluğunda etken mikroorganizma virüsler olduğu için genellikle tedavide antibiyotikler faydasızdır. Bununla birlikte bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik tedavisi gerekli olabilir.

Ses terapisi: Konuşma dil terapisti yardımıyla sesinizi nasıl kullanacağınızı ve onu zorlayan davranışları nasıl azaltacağınızı öğretilmesi hedeflenir.