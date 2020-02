Leo bebeğin ailesinden 2 doktora tazminat davası

İzmir'de kalp damarları ters olarak dünyaya gelen Leo bebeğin ailesi, doğum sürecinde ihmallerinin bulunduğunu düşündükleri 2 doktor aleyhine tazminat davası açtı.



Bornova ilçesine yaşayan Cemran-Onur Saki Dalgıç çiftinin ikinci çocuğu olarak geçen yıl ağustosta özel hastanede dünyaya gelen Leo Dalgıç'ın doğumundan birkaç saat sonra vücudunda morluk oluştu.



Tetkiklerde kalp damarı ters olduğu tespit edilen Leo bebeğin acil ameliyatına karar verildi. Operasyonun İzmir'de yapılamaması üzerine aile, durumu sosyal medyadan duyurdu.



Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Leo bebeği ambulans uçakla İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. "Büyük arterlerin transpozisyonu" tanısı konulan Leo bebeğe 5 gün sonra kalp damarları düzeltme ameliyatı yapıldı.



Leo bebek, İstanbul'da bir aya yakın tedavi gördükten sonra İzmir'e getirildi. Kritik süreci atlatan Leo bebeğin sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.



Çocuklarının doğumundan sonra başlayan süreçte zor günler geçiren Dalgıç çifti, bebeklerinin anne karnında takibini yapan ve özel muayenehanelerinde hizmet veren doktor ile hamileliğin 24. haftasında ayrıntılı ultrasonu çeken hekim aleyhine İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.



"DEVLETİMİZİN BİR BEBEĞİN HAYATINI NASIL KURTARDIĞINI GÖRDÜK"



Anne Cemran Dalgıç, Leo'nun kontrollerinin devam ettiğini, şimdilik bir sağlık sorunu gözlenmediğini söyledi. Leo'daki sağlık sorununun ilk belirtilerinin doğumun ardından görevli hemşirenin dikkati sayesinde fark edildiğini belirten Dalgıç, "Ailecek çok zor günler yaşadık. Bu süreçte devletimizin bir bebeğin hayatını nasıl kurtardığını gördük. Türkiye'de sağlık sistemimizin gerçekten iyi işlediğini bir kez daha anladık. Sağlık Bakanlığımız, 'Leo harekatı' ile oğlumu İstanbul'a götürdü, saatler içinde ters olan kalp damarları düzeltildi ve sağlığına kavuştu." diye konuştu.



Hamileliği boyunca rutin şekilde doktorlara gittiğini anlatan Dalgıç, ne kendi kadın doğum uzmanının ne de ayrıntılı ultrasonu çeken hekimin Leo'daki sağlık sorununu belirleyebildiğini savundu.



“DOKTORLARIN BİR YETKİNLİK SORUNU VARSA BUNUN FARK EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”



İki doktor aleyhine tazminat davası açmaya karar verdiklerini dile getiren Dalgıç, şöyle konuştu:



"Davayı, doktorların görevlerini eksik yapmaları ve bizlerin çekmiş olduğu üzüntü ve ızdırabın tazmini nedeniyle açtık. Alacağımız miktar bizi asla tatmin etmeyecektir, tamamen simgesel bir durum. Doktorların bir yetkinlik sorunu varsa bunun fark edilmesini istiyoruz. Başka annelerin canı yanmasın. Ayrıntılı ultrason çektirdiğimiz doktorumuz 'Çok sağlıklı bir erkek bebeğiniz olacak.' dedi. Kalbine niye bakmadı? Bize verdiği dosyada 'Bebeğin kalp damarları düzgündür.' ibaresi yazıyor. Kadın doğum uzmanımız da her gittiğimizde 'Bebeğinizin gelişimi iyi.' dedi."



"YARGI TARAFINDAN AYDINLATILMASINI İSTİYORUZ"



Baba Onur Dalgıç da bebeklerinin sağlık durumu nedeniyle çok zor bir 6 ayı geride bıraktıklarını dile getirdi.



Doktorluğun çok kutsal bir meslek olduğunu ifade eden baba Dalgıç, "Bu süreçte doktorların Leo'yu kurtarmak için verdiği mücadeleyi de yakından gördük. Anlamadığımız şey oğlumuz anne karnına düştüğü günden bu yana tüm testler ve tetkikleri yaptırdık. Ayrıntılı ultrasonda oğlumuzun kalp damarlarının görülmesi gerekirdi. Bu, bir sebepten dolayı görülemedi. Bu durumun yargı tarafından aydınlatılmasını istiyoruz. Eğer doktorlar bu durumu bize doğumdan önce söyleseydi eşime de durumu psikologlar eşliğinde söylerdim. Her şeye daha hazır olurduk." diye konuştu.



VİDEO: LEO BEBEK SAĞLIĞINA KAVUŞTU (11.11.2019)