Bir süredir Tayland'da yaşayan Leyla Bilginel sivri sinek ısırması sonucu hastanelik olmuştu.



'Dengue Fever' yani Dang Humması isimli hastalığa yakalanan Leyla Bilginel gözyaşları içinde "Benim için dua edin" notuyla yayınladığı videoda şunları söylemişti:

"5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül... Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor"



Sağlık Bakanlığı, Bilginel'in yardım çağrısına cevap verdi. Tayland'a giden Türk doktorlar Bilginel'i İstanbul'a getirdi. Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Bilginel'in tedavisine başlandı.

NASIL BULAŞIYOR?



Hastalık, aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınıp bulaştırılıyor. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabiliyor, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebiliyor.



DANG HUMMASI HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden giriyor, kana karışıyor ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:



Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom.

Klasik Dang ateşi.

Dang hemorajik ateşi.

Dang şok sendromu.



Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterize. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebiliyor. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleri. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabiliyor:



Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık.

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı.

Kas ve eklem ağrıları.

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması.)

Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü.

Endemik bölgeye seyahat öyküsü.



TANI VE TEDAVİDE NASIL BİR YOL İZLENİYOR?



Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konuyor. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebiliyor. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebiliyor. Hastalığa özel bir tedavi yok. Semptomlara yönelik tedavi uygulanıyor.



KİMLER RİSK ALTINDA?



Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu’da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletleri ve Avustralya’da görülüyor. Türkiye’ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunuyor. Buralara seyahat edecek yolcular için risk var. Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artıyor.



KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı alınacak önlemler geliyor. Kapalı giysiler, sivrisinek kovucular, cibinlik, korunmuş ve klimalı odalar tercih edilebilir. Dang ateşi için aşı çalışmaları devam ediyor.



SEYAHAT DÖNÜŞÜ İÇİN ÖNERİLER



Ani başlayan, en az 2-7 gün süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü ve kanama (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanamaları) şikâyetleri varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması ve doktora seyahatten mutlaka bahsedilmesi gerekiyor.



LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?



Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle bir bebek dünyaya getirdi.



Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl spikerlik yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.



2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev aldı. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktı.



HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?



2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)

2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan) (Dizi)

2009 - Maskeli balo (Dizi)

2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)

2007 - Emret komutanım: Şah mat (Film)

2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)

2006 - Kördüğüm (Dizi)

2005 - Savcının Karısı (Dizi)

2002 - Yesil Işık

2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)

2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)

1998 - Aynalı tahir (Dizi)