Lipaz (LPS) nedir? Lipaz yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

LİPAZ (LPS) NEDİR?



Lipaz (LPS), vücutta bulunan bir enzimdir. Bu enzim, yüksek düzeylerde vücuttaki bakterilere karşı savaşmak için üretilir. Özellikle sindirim sisteminde bakterilerin sayısını azaltmak ve sindirim sistemini düzenlemek için önemlidir. Ayrıca, LPS değerlerinin yüksek olması, vücuttaki bakteriyel enfeksiyonların varlığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

LİPAZ TESTİ NASIL YAPILIR?



Lipaz testi, kan örneği alarak yapılır. Örnek alınmadan önce, doktorunuz size bazı kısıtlamalar getirebilir. Örneğin, yemek yemekten veya ağır egzersiz yapmaktan kaçınmanızı isteyebilir. Kan örneği alındıktan sonra, laboratuvar ortamında ölçülür ve LPS düzeyleri belirlenir. Bu test sonucuna göre, doktorunuz size ilaç veya diğer tedavi yöntemleri önerebilir.



LİPAZ YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?



Lipaz yüksekliği, vücuttaki bakteriyel enfeksiyonların varlığını gösterir. Bu enfeksiyonlar, özellikle sindirim sisteminde bulunan bakteriler nedeniyle ortaya çıkar.

Örneğin, pankreas iltihabı veya safra kesesi enfeksiyonlarında lipaz düzeyleri yükselebilir. Doktorunuz, lipaz yüksekliği nedeniyle ne tür bir tedavi yöntemi uygulanması gerektiğini size en iyi şekilde tavsiye edebilir.

Lipaz yüksekliği, ateş, halsizlik, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkabilir. Ayrıca, bazı hastalıkların tedavisinde de lipaz düzeyleri yükselebilir.



LİPAZ DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?



Lipaz düşüklüğü, vücuttaki bakteriyel enfeksiyonların olmadığını gösterir. Normal olarak, sağlıklı bir kişide lipaz düzeyleri düşük olur. Ancak, bazı durumlarda lipaz düşüklüğü de ortaya çıkabilir.

Lipaz düşüklüğünün belirtileri arasında kusma, ishal, halsizlik ve karın ağrısı gibi semptomlar sayılabilir.

Aşırı kilo veya obezite, kronik alkol kullanımı veya bazı ilaçların kullanımı gibi nedenlerle lipaz düşüklüğü görülebilir.