Lösemi tedavisi gören Öykü Arin’den yeni yıl mesajı: Donör olun

Antalya'da lösemi tedavisi gören ve babasından yapılan yarı uyumlu ilik nakli ile tekrar hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı, annesinin sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı verdi. 5 yaşındakı Öykü, "Herkes donör olsun, eğlensin, çok mutlu olsun" diyerek yeni yıl dileğinde bulundu.

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Babasından yapılan yarı uyumlu ilik nakliyle hayata tutundu, yeni yıla ''donör olun'' çağrısıyla girdi.
 
İzmir'de yaşayan Öykü Arin Yazıcı 5 yaşında. 2 yıl önce löseminin nadir görülen bir türüne yakalandı. 

Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için „Öykü Arin'e umut ol, donör ol“ kampanyası başlattı. 

150 bini aşkin bağış yapıldı ancak Öykü için uygun donör bulunamadı.  

Baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirildi. Riskli süreci atlatan Öykü taburcu oldu.

ÖYKÜ İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA 2020'DE DE DEVAM EDECEK

Yeni yıl öncesinde anne Eylem Yazıcı, kızının videosunu paylaştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken minik Öykü, annesi ile birlikte çam ağacını süsledi, “Merhaba, sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun, eğlensin, çok mutlu olsun. Donör olun, umut olun, çocuklar yaşasın” dileğinde bulundu.  

Eylem Şen Yazıcı 2020'de de donör kampanyasını südüreceklerini söyledi. 

Öykü için başlatılan kampanya sayesinde ilik bekleyen dört çocuk da nakil oldu.  

VİDEO: ÖYKÜ ARİN HAYATA TUTUNDU (26.07.2019)

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