Lösemiyle mücadele eden 9 yaşındaki Emre Çatal, kök hücre nakliyle hayata tutundu ve ilk iş olarak kendisi için kampanya düzenleyerek donör olma çağrısında bulunan gönüllü öğrencileri ziyaret etti.



İzmir'de yaşayan öğretmen Ömer Faruk ve Aysen Çatal çiftinin oğlu Emre'ye Kasım 2017'de lösemi teşhisi konuldu.



Donör arayışı sırasında uygun 4 donörden 3'üne ulaşılamaması, diğerinin ise vazgeçmesi nedeniyle zor günler yaşayan Emre'ye en büyük destek babası Ömer Faruk Çatal'ın görev yaptığı Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.



"Emre'ye umut ol" sloganıyla sosyal medyada kampanya düzenleyen öğrenciler, İzmir'i sokak sokak gezerek donör olma çağrısında bulundu.



Emre'yi tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de yalnız bırakmayan öğrenciler, kampanya kapsamında yüzlerce bağışçıya ulaştı.



Lösemiyi Antalya'da yapılan operasyonla yarı uyumlu babasından alınan kök hücre sayesinde yenen Emre, gönüllü ağabey ve ablalarını unutmadı.



Emre, iyileştikten sonra ilk iş olarak Cem Bakioğlu Anadolu Lisesini ziyaret etti, kendisini ve ailesini zor günlerinde yalnız bırakmayan öğrencilerle buluştu.



MİMAR OLMAK İSTİYOR



Öğrencilere ve öğretmenlerine çiçek veren Emre, "Benim iyileşmem için destek veren ağabeylerime ablalarıma teşekkür ederim. Bana ve diğer hasta arkadaşlarıma çok yardım ettiler" dedi.



Emre, bundan sonra hasta çocukları ziyaret edeceğini ve onlara umut olmak istediğini de dile getirerek, "Hasta arkadaşlarım morallerini bozmasınlar, beni düşünsünler. Şimdi Emre başka çocuklara umut olsun" diye konuştu.



Lösemili çocuklar için çalışacağını ifade eden Emre, onlar için güzel hastaneler yapmak amacıyla mimar olmak istediğini dile getirdi.



AİLE VE ÖĞRETMENLERİN MUTLULUĞU



Baba Ömer Faruk Çatal, Emre'nin tedavisi için geldikleri İzmir'de bir süre Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinde görev yaptığını, öğrencilerinin de oğlunun durumunu öğrenince kampanyalar düzenlediğini ifade etti.



Tedavi sürecinde ve Antalya'daki nakil döneminde de öğrencileriyle oğlunun görüşmeyi sürdürdüğünü anlatan Çatal, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz broşürler dağıtıyor, oğlumun yaşaması için çabalıyordu. Hatta oruç tutarken bile kampanyayı sürdürmüşler. Engellemeye çalıştım, vakitlice evlerine gitmelerini istedim ama fedakarca çalıştılar. Biz de bugün buraya öğretmenlerimize, öğrencilerimize vefa ziyaretine geldik. Emre nakilden sonra ilk kez kapalı ortama giriyor. Antalya'ya hemen geri döneceğiz. Arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin bizim hayatımıza dokunuşuna minnettarız. Biz de başka hasta çocuklara umut olmak için çalışacağız."



Anne Aysen Çatal da Emre'nin durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini, kampanyada donör bulunamasa da yalnız olmadıklarını bilmenin onları ayakta tuttuğunu aktardı.



Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Şensoy da duyarlı davranışlarından ötürü öğrencileriyle gurur duyduğunu aktardı.



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