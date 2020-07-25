Lyme hastalığı nedir? Lyme nasıl tedavi edilir?

Kene ve benzeri parazitler, insan vücuduna yapıştıktan sonra, taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırabilirler. Lyme hastalığı özellikle “geyik kenesi” denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması sonucu oluşur. Lyme hastalığı tedavi edilmediğinde, felce kadar ilerleyen nörolojik semptomlara neden olabilir.



Vakaların %70'inde kene ısırığının olduğu yerde eritema migrans diye adlandırılan ‘boğa gözü’ görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Bu ilk lezyondan sonra benzer başka cilt döküntüleri de çıkabilir.

Tedavi edilmeyen olgularda eritema migrans 3-4 haftada kaybolur. Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde, 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük şişlik veya kızarıklık olabilir, ancak bu Lyme hastalığının belirtisi değildir.

Bu döküntüden sonra halsizlik, yorgunluk, üşüme, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülebilir. Bu dönem erken yaygın dönem olarak adlandırılır.



LYME HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bir sivrisinek ısırığının kabarıklığına benzeyen küçük, kırmızı bir yumru, genellikle bir kene ısırığı veya kenenin çıkarıldığı bölgede gözlenir ve birkaç gün içerisinde kaybolur. Bu normal oluşum Lyme hastalığını göstermez. Fakat aşağıda sıralan belirtiler, enfekte olduktan sonraki bir ay içinde ortaya çıkabilir:



-eritema migrans (döküntü birden fazla yerde de gözlenebilir)

-ateş

-titreme

-yorgunluk

-vücut ağrıları

-baş ağrısı

-boyun tutukluğu

-şişmiş lenf bezleri

Eğer tedavi edilmezse, ilerleyen haftalar ya da aylar içinde Lyme enfeksiyonunun yeni belirtileri ve semptomları ortaya çıkabilir. Bunlar aşağıdaki şekilde açıklanabilir:



Eritema göçleri: Döküntü vücudun diğer bölgelerinde ortaya çıkabilir.



Eklem ağrıları: Özellikle dizleri etkileyen ve şişkinlikle seyreden şiddetli eklem ağrıları gözlenebilir.



Nörolojik problemler: Enfeksiyondan aylar, hatta birkaç yıl sonra bile gerçekleşebilir. Beyni çevreleyen zarların iltihaplanması (menenjit), yüzün bir tarafının geçici felci, uzuvlardaki uyuşukluk veya zayıflık ortaya çıkabilir.

LYME HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Lyme hastalığı, bakteriyel bir hastalık olduğu için tedavisinde antibiyotikler kullanılır.



Oral antibiyotikler: Bunlar erken evre Lyme hastalığının standart tedavisidir. Oral antibiyotikler genellikle 8 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler için doksisiklin; küçük çocuklar ve hamile veya emziren kadınlar için amoksisilin veya sefuroksim içerir. Genellikle 14 ila 21 günlük bir antibiyotik kürü önerilir. Ancak bazı çalışmalar 10 ila 14 gün süren kürlerin de eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir.



İntravenöz antibiyotikler: Hastalık, merkezi sinir sistemine ilerlemişse, doktorunuz 14 ila 28 gün boyunca intravenöz bir antibiyotik ile tedavi önerebilir.

ARŞİV: KENEYE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER