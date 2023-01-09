Magnezyum nedir, ne işe yarar? Magnezyum faydaları nelerdir? Hangi besinlerde var?

MAGNEZYUM NEDİR?

Magnezyum, vücudun işlevi için çok önemli bir mineraldir ve vücutta en bol bulunan 4. mineraldir. Vücut bu minerali kendi başına üretmediği için gıdalar ve gerektiğinde de takviyeler vasıtasıyla alınması gereklidir.



Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması dahil olmak üzere insan sağlığı için gerekli olan 300'den fazla metabolik reaksiyonda yer alır. Bütün bu fonksiyonların yerine getirilebilmesi için düzenli olarak alınması ve vücuttaki rezervlerin doldurulması gerekir.

İnsan vücudunda magnezyumun %60’ı kemik ve dişlerde, %39’u yumuşak dokularda, kalan %1’i ise kanda bulunmaktadır. Magnezyum, beyin ve kalpte diğer organlara nazaran daha yoğun olarak yer almaktadır.



Magnezyum kan basıncının normal seviyede seyretmesine, kemiklerin güçlü ve kalp ritminin sabit kalmasına yardımcı olur. Ayrıca düşük magnezyum seviyeleri kısa vadede belirtilere neden olmasa da, tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır.

MAGNEZYUM NELERDE VAR? BAŞLICA MAGNEZYUM KAYNAKLARI NELERDİR?



Fındık, badem, fıstık,

Yeşil yapraklı sebzeler ( özellikle ıspanak)

Fasulye

Kepekli ekmek

Avakado

Patates

Kahverengi pirinç

Muz

Yulaf ezmesi

Kabak çekirdeği

Bitter çikolata

Kinoa

Somon.

MAGNEZYUM FAZLALIĞI NEDİR?



Magnezyum fazlalığına hipermagnezemi denir. Diyetle alınan magnezyumun fazlası idrarla atılır. Magnezyumu gıda takviyesi alanlarda ya da magnezyum içeren ilaç kullananlarda magnezyum fazlalığı oluşabilir.

Başlıca bulgular, ishal, karın krampları, yüzde kızarma, idrar kesesinin anormal dolması, bağırsak hareketlerinin durması, aşırı halsizlik, solunum zorluğu ve bulantıdır. Çok yüksek dozlarda tansiyon düşmesi, böbrek problemleri, depresyon, kalp durması ve ölüm görülebilir.

MAGNEZYUMUN FAYDALARI



• Kortizolu beyinde dengeleyen en etkili vitamin magnezyumdur.



• Vücudun iç dengesinin sağlanabilmesi için kan düzeyinin normal seyretmesi gerekir. Ancak yanlış beslenme ve vücuda alınan bazı besinler kan düzeyinin olumsuz etkilenmesine sebep olurken, magnezyumun görevi bu dengeyi sağlamaktır.



• Mutluluk hormonunun dengede kalması adına magnezyum elementi mühimdir. Magnezyum vücudunuzda yeterli bir miktarda varsa, depresyon ve kaygı bozukluğu ihtimalinin yaşanma ihtimali azalmaktadır.



• Vücutta yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.



• Elektrolit dengesine katkıda bulunur.



• Diş sağlığının korunmasında etkin bir elementtir.



• Hücre bölünmesinde önemli görevleri vardır.



• Kas fonksiyonlarının, enerji oluşum mekanizmalarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.



• Hücreleri alüminyum, nikel, kadmiyum, cıva, kurşun gibi zararlı elementlerden korur.



• Vücutta kalsiyum ve potasyumun işlevini artırır.

MAGNEZYUM NEYE İYİ GELİR?



Magnezyum genel olarak vücutta pek çok rahatsızlığa iyi gelir. İlk olarak magnezyum kemiklere ve kemik gelişimine iyi gelir.

Kalp ve kalp kası sisteminin doğru çalışması magnezyum sayesinde gerçekleşir.

Şeker hastalığından magnezyum sayesinde korunabilir.

Migrenden kaynaklanan baş ağrılarının hafifletilmesini sağlar.

Regl öncesinde pek çok kadının yaşadığı kasılmalar ve ağrılar magnezyum sayesinde hafifletilebilir.

Vücuttaki iltihap magnezyumla azaltılabilir.

Kişinin egzersiz performansının artırılmasını sağlar.