Mandalinanın faydaları nelerdir, ne işe yarar? Mandalina kabuğunun ve suyunun faydaları

MANDALİNANIN FAYDALARI NELERDİR?



Mandalina, vücuda pek çok faydası olan ve insanlar tarafından tüketilmesi gereken içerisinde C vitamini, güçlü antioksidan ve su bakımından zengin bir kış meyvesidir. Ayrıca potasyum ve B vitaminleri gibi farklı vitamin ve mineralleri de içermektedir. Meyve kabukları ile pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu flavonoidler gibi antioksidanlar bakımından güçlü ve bağışıklık sistemini desteklemektedir.

Mandalina içerisinde bulundurduğu yüksek lif oranı ile sindirim sistemine fayda sağlar ve uzun süre tokluk hissi verir. Kilo kontrolüne yardımcı olabilir. İnsan sağlığına ve vücuda olumlu etkileri çok fazla olan mandalinanın faydaları şu şekildedir:

--A vitamini özelliği ile göz sağlığını korur

-C vitamini bakımından zengindir

-Kemik gelişimine katkı sağlar

-Ameliyat sonrası yaralarda iyileşmeyi hızlandırır

-Kalp hastalığına neden olan risk faktörlerini azaltır

-Vücuttaki kolajen miktarını dengeler



-Yüksek bir antioksidan kaynağıdır

-Flavonoidler açısından zengindir

-Bağışıklık sistemine fayda sağlar

-Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı destekler

-Kalp sağlığına faydalıdır

-Tansiyonu düzenler

-Yüksek kolesterole fayda sağlar

-Kanser önleyici özelliklere sahiptir

-Tümörlerin büyümesini ve yayılması engeller

-Cilde fayda sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.

MANDALİNANIN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?



Mandalina, sağlıklı ve hafif bir enerji kaynağıdır. C, A, B1, B2, B3 (niasin) ve B9 (folik asit) vitaminlerini içermektedir.



100 gram mandalinanın besin değerleri



Kalori: 53



Karbonhidratlar: 13 gram



Lif: 1,8 gram



Şeker: 11 gram



Protein: 0,8 gram



Yağ: 0,3 gram



C Vitamini: Günlük değerin %26'sı



A Vitamini: Günlük değerin %3'ü



Potasyum: Günlük değerin %3'ü.

Mandalinanın içeriğinde bulunan C vitamini suda eriyen bir vitamin olduğu için vücutta depolanmamaktadır. Bu nedenle tüketim sağlarken mandalinanın kendisi tüketmek veya 1 bardak mandalina suyunu bir anda içmek yerine 2-3 çay bardağı mandalina suyunu güne yayarak içmek daha faydalı olacaktır.

MANDALİNA KABUĞU NEYE İYİ GELİR?



Mandalina kabuğu da birçok antioksidan madde içermektedir. C vitamini, A vitamini gibi antioksidanlar, naringin, hesperidin, tangeretin ve nobiletin gibi flavonoidler açısından zengindir. Araştırmalar, flavonoidlerin beyin koruyucu etkileri olduğunu ve kronik hastalık riski dahil olmak üzere birçok hastalığın gelişimini önlediğini göstermiştir. Yapılan çalışmalar nobiletin maddesinin yağların yakılmasını hızlandırdığını göstermiştir.



Mandalina kabuğunda bulunan hesperidin ve naringenin antioksidanları alerjik reaksiyonların şiddetini azaltmaya da yardımcı olabilmektedir.



Tarım ilaçlarına maruz kalmamış organik mandalinaların kabukları kullanılmalıdır.

MANDALİNANIN ZARARLARI NELERDİR?



Mandalina şeker oranı yüksek meyveler arasında yer almaktadır. Özellikle şeker hastalarının dikkatli tüketmesi gereklidir.

Asit içeren bir meyve olduğu için yine fazla tüketildiğinde özellikle gastrit gibi mide rahatsızlığı olan bireylerde mideyi rahatsız edebilmektedir.

Alerjik bünyeye sahip kişilerde ve küçük çocuklarda kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir.