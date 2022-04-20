Maske kararının alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı ve maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı 27 Nisan'a ertelendi.

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 07:33 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 10:48

Maske kararının alınacağı Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı ertelendi. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan yaptı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 nisan çarşamba olarak değişti." 

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyordu. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.

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