Meme kanserinden korunmak için vücuttaki yağ oranını kontrol altında tutmanın, dengeli ve doğru beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin çok önemli olduğunu hatırlatan Medline Adana Hastanesinden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, “Bazı besinlerin meme kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu da biliyoruz. Bunların düzenli olarak tüketilmesinde fayda var” diyor.



Diyetisyen Sehlikoğlu, meme kanserinden koruyucu etkiye sahip besinleri şöyle anlatıyor:



Kurubaklagiller kilo kontrolü sağlıyor: Meme kanserinden korunmak için normal vücut ağırlığında olmak önemli bir unsur. Mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut gibi kurubaklagiller posaları sayesinde kan şekerini dengelemede önemli bir yere sahip olduklarından tokluk süresini uzatarak kilo kontrolüne yardımcı oluyorlar.



C vitamini antioksidan etkili: Vitaminler, hastalıklarla mücadelede büyük önem taşıyor. Antioksidan özelliği bilinen C vitamininin yetersizliğinin kanser oluşumu ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle portakal, mandalina, kivi gibi meyvelerin yanı sıra maydanoz, turp, yeşil biber gibi C vitamini deposu olan sebzelerin sofralarda mutlaka bulunması gerekiyor. Ayrıca domates de çiğ olarak tüketildiğinde “likopen” içeriği ile kanserden korunmada etkili bir besin olarak dikkat çekiyor.



Zeytinyağı koruyucu E vitamini deposu: Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede hem kanser oluşumunu engelliyor hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Bundan dolayı yemek hazırlarken yağ tercihinin, kilo kontrolü açısından aşırıya kaçmamak koşulu ile zeytinyağı yönünden yapılması önem taşıyor.



Çiğ sarımsağın sırrı: Araştırmalar bize sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve kanserden koruyucu etkisi olduğunu gösteriyor. Bu olumlu etki ise sarımsakta bulunan “allisin” isimli bileşende gizli. Sarımsağın bu özelliğinden yüksek oranda faydalanmanın sırrı ise ezilip, çiğ olarak yenilmesi olarak gösteriliyor.



Yağlı balıkları tercih edin: Sardalya, somon, uskumru, palamut, lüfer gibi balıklar sahip oldukları yüksek orandaki yağ asitleri (Omega-3) sayesinde meme kanserine karşı koruyucu etkiye sahip besinler arasında geliyor. Bu nedenle balığa sofralarımızda ızgara ve buğulama gibi pişirme yöntemlerini kullanarak haftada 2-3 kez yer vermek gerekiyor.



Soya ürünleri koruyor: Soya ve soya ürünlerinin çokça tüketildiği Asya kıtası ülkelerinde meme kanseri vakaları daha az görülüyor. Ancak araştırmalar soya ürünlerinin meme kanseri riskini azalttığını gösterse de özellikle soya sosunu ve yağını kilo kontrolü açısından ölçülü tüketmekte fayda var.



