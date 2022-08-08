Menopoza girmek üzereyken 'altın yumurta' ile anne oldu

Menopoza girmek üzereyken 'altın yumurta' ile anne olan Birgül Eden, kızına 'Aygüneş' ismini verdi.



İstanbul’da yaşayan Birgül-Davut Erden çifti, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Doğal yollarla elde edilen iki gebeliği düşükle sonuçlanan Birgül Erden’in hayalleri yarım kaldı.

Yaşadıkları kayıpların ardından doktora başvuran 38 yaşındaki Birgül Erden, menopoza girmek üzere olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan çift için tek çare tüp bebek tedavisiydi.

Yakınlarının önerdiği bir doktora giden çifte, kapsamlı bir değerlendirmenin ardından tüp bebek tedavisi uygulandı.



Son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi ve transferin ardından Erden çiftine müjdeli haber verildi.

Geçtiğimiz günlerde kızları “Aygüneş”e kavuşan anne Birgül Erden, “Menopoza girmek üzere olduğumu öğrendiğimde asla çocuğum olmaz diye düşündüm. Çevremde hamile olan kadınları görünce saatlerce ağlıyordum. Çok şükür ki tek kalan yumurtam ile kızımız dünyaya geldi. O bizim son şansımızdı. Annelik çok güzel bir duyguymuş. Dilerim ki isteyen herkes bu duyguyu tatsın” şeklinde konuştu.

SON KALAN YUMURTA TEK ŞANSLARIYDI



Prof. Dr. Remzi Abalı’nın kapısını kalan çift muayene edildi ve yapılan tetkiklerin sonuçlarına göre vakit kaybetmeden tüp bebek tedavisinde başlandı.



Kişiye özel uygulanan tedavi yaklaşımıyla son kalan tek yumurta ile bir adet embriyo elde edildi.



Transferin ardından hamilelik haberini alan çiftin kızları Aygüneş, mayıs ayında dünyaya gözlerini açtı.



Anne Birgül Erden, “Menopoza girmek üzere olduğumu duyunca inanamadım, sonrasında çocuğum olmayacak fikrine kendimi alıştırdım. Tek yumurtam ile son şansımızı değerlendirmiş olduk. Acaba yine düşük yapar mıyım diye endişelendim ama doktorumuz tüm süreç boyunca yanımızdaydı ve çok sağlıklı bir hamilelik geçirdim. Aygüneş evimize güneş gibi doğdu” diyerek mutluluğunu dile getirdi.