Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerine ek randevu sistemiyle birlikte ekstra slot oluşturma işlemleri başladı. Vatandaşa, MHRS ek randevu sistemiyle birlikte randevu almak istediği kurum, kuruluş ya da poliklinik üzerinden randevu bulunmamasına karşılık, uygun randevu olduğu takdirde haberdar olma bilgisi sunulacak. Peki, MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek?



MHRS EK RANDEVU NEDİR?

Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Aynı dakikaya birden fazla hastaya randevu veriliyor, ek randevu alanlar beklemeyi kabul ediyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "İnsanların da randevu almakta zorluk çekmesinden dolayı bakanlık böyle bir uygulamaya gitti.



Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde iptal edilmediği halde gidilmeyen randevu sayısı baz alınıyor.

Her hekimin ek randevu kontenjanının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "4 Bin randevu alınan bir hastanede bine yakın hasta o gün gelmemiş oluyor. Hastane başına yüzde 5 civarı ek randevu düşüyor" dedi.



Bir doktor için ek randevu kontenjanının nasıl belirlendiğini de anlatan Yiğit, "O branşa o polikliniğe geçmiş günlerde her gün 50 randevu veriliyor ama mesela bir ay boyunca her gün 10 hasta gelmemiş diyelim bunların hesapları sistemde var. O tip polikliniklere ek randevu veriliyor" sözleriyle anlattı.