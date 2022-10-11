MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek?

MHRS ek randevu nedir? sorusu, internet üzerinden randevu almaya çalışan birçok vatandaşın karşılaştığı sorular arasında yer almaya başladı. Birçok farklı branşta yaşanan yoğunluktan dolayı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sisteminden randevu almak isteyen vatandaşlara, ek randevu sistemi getirildi. Peki, MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek?

MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek?

Bakanlığı tarafından kamu hastanelerine ek randevu sistemiyle birlikte ekstra slot oluşturma işlemleri başladı. Vatandaşa, ek randevu sistemiyle birlikte randevu almak istediği kurum, kuruluş ya da poliklinik üzerinden randevu bulunmamasına karşılık, uygun randevu olduğu takdirde haberdar olma bilgisi sunulacak. Peki, MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek?

MHRS EK RANDEVU NEDİR?

Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Aynı dakikaya birden fazla hastaya randevu veriliyor, ek randevu alanlar beklemeyi kabul ediyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "İnsanların da randevu almakta zorluk çekmesinden dolayı bakanlık böyle bir uygulamaya gitti.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde iptal edilmediği halde gidilmeyen randevu sayısı baz alınıyor.

MHRS ek randevu nedir? MHRS yedek kontenjan ne demek? - 1

Her hekimin ek randevu kontenjanının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "4 Bin randevu alınan bir hastanede bine yakın hasta o gün gelmemiş oluyor. başına yüzde 5 civarı ek randevu düşüyor" dedi.

Bir için ek randevu kontenjanının nasıl belirlendiğini de anlatan Yiğit, "O branşa o polikliniğe geçmiş günlerde her gün 50 randevu veriliyor ama mesela bir ay boyunca her gün 10 hasta gelmemiş diyelim bunların hesapları sistemde var. O tip polikliniklere ek randevu veriliyor" sözleriyle anlattı.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...