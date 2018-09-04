İlişkili Haberler Mide botoksu zayıflamada başarılı bir yöntem mi?

Mide botoksunun , botilinum toksinin (botoks) endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine enjekte edilmesi esasına dayanan bir kilo verdirme yöntemi olduğunu belirten VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresinin geciktirildiğini ve hastada iştah kaybı elde edildiğini söyledi.



Mide botoksunun bir ameliyat olmadığını ancak hasta seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yardımcı, “Çünkü vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan ve ancak ameliyat ile başarı elde edilebilecek hastalarda mide botoksunun çok faydalı olmayacağını söylemek gerekir. Bu noktada fazla kiloları olan ama ameliyat edilecek kadar obez olmayan ve kilo vermek isteyen hastalar ideal hasta grubunu oluşturur. Midesinde ülser veya gasrit olan hastalarda ise öncelikle bu hastalıkların uygun tedavisi gerçekleştirildikten sonra mide botoksu uygulanabilir” dedi.



MİDE BOTOKSUNUN YAN ETKİSİ VAR MI?



Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılıyor. Mide botoksu uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisinin bulunmadığını dile getiren Genel Cerrah, işlemin kimler için uygun olduğu hakkında şunları söyledi:



“Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Mide botoksu da dahil olmak üzere hiç bir yöntemin kilo verdirme garantisi olmadığı gibi mide botoksuna da mucizevi tedavi gibi davranmak doğru değildir. Mide botoksunun iştahı azaltıcı etkisi olduğu ve diyete yardımcı olduğu bilinmekle beraber, botoks uygulaması sonrası yüksek karbonhidratla beslenen hastalarda başarısız olma ihtimali de mevcut.”



20 DAKİKADA YAPILIYOR ETKİSİ 6 AY SÜRÜYOR



Mide botoksu endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlem. Anestezi hekimi eşliğinde uyutulan hastaya uygulanan işlem ortalama 20 dakika sürüyor. Uygulamanın ardından genellikle 1-2 saatlik müşahede sonrasında kişi hastanede yatmadan taburcu edilebiliyor. Mide botoksunda kullanılan etken maddenin tüm etkisi 4-6 ay içinde vücuttan tamamen siliniyor. Dr. Yardımcı’ya göre bu nedenle kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali de yok.



GAZLI İÇECEK VE FAST FOOD YASAK!



Mide botoksunun sadece midenin düz kaslarına uygulandığını, sinir hücrelerine ve bağırsakların hareketine etki etmediğini söyleyen Doç. Yardımcı, “Dolayısıyla bağırsak tembelliğini arttırmaz. Mide botoksu sonrası size özel hazırlanacak diyet ile bağırsakların çalışmasına yönelik gıdaların diyete eklenmesiyle bağırsak tembelliğinde düzelme de görülebilir. Hastaların toplam ağırlığının yüzde 10-15 kadarını 3-6 aylık süre içinde kaybetmesi beklenir. Verilen kilo miktarı; yaş, metabolizma hızı ve yapılan egzersiz sıklığına göre kişiden kişiye farklılık gösterecektir. Fast food gibi hızlı tüketilen gıdalar, gazlı içecekler tüketilmesi zararlıdır. Botoks uygulanan hastalar daha geç acıkır, daha az porsiyonlarla doyar ve daha erken tokluk hisseder” ifadesini kullandı.



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