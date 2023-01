Mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesi neden olur, nasıl geçer?

MİDE EKŞİMESİ NEDİR?



Mide ekşimesi, mide ve yemek borusundaki birtakım problemlere bağlı olarak karnın üst kısmı ile göğüs bölgesinde yanma ve ekşime tarzında ağrıların görülmesidir. Ağrılar genellikle yoğun içerikli ana öğünlerin ardından alkol, çay, kahve, gazlı içecekler gibi içeceklerin tüketilmesinin ardından görülür.

Yanlış beslenme alışkanlıkları, stres gibi faktörlere bağlı olarak mide ekşimesi sorununun ara sıra görülmesi normaldir ve birçok insanın başına gelebilen bir durumdur. Bu şekilde nadir olarak görülen sorunlar genellikle bir mide hastalığını işaret etmez ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir niteliktedir. Fakat mide ekşimesinin sürekli olarak tekrarlaması halinde gastrit, ülser, mide fıtığı, gastroözofageal reflü ve daha birçok gastrointestinal sistem hastalığının bir belirtisi olabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurulmasında fayda vardır.

MİDE EKŞİMESİ NEDEN OLUR?



Mide ekşimesi normal bir durum değildir ve üst sindirim sistemine ilişkin herhangi bir soruna bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlardan en yaygını reflü hastalığıdır. Reflü sorunu, mide içeriğinin yemek borusuna (özofagus) kaçması ve içeriğindeki sindirim enzimleri nedeniyle yemek borusuna zarar vermesi durumudur.

Mide ekşimesi olgularının çok büyük bir kısmı bu nedene bağlı olarak gerçekleşir. Normal şartlarda yutulan besinler yemek borusunun mide ile birleştiği noktada yer alan ve alt özofagus sfinkteri olarak adlandırılan bir kas bandının gevşemesiyle birlikte mideye aktarılır ve besinlerin geçişi tamamlandıktan sonra bu kas bandı yeniden kasılarak besinlerin yemek borusuna kaçmasını engeller.

Herhangi bir nedenle bu sfinkterde anormal gevşeme sorunu söz konusu ise yemek borusuna mide içeriklerinin kaçısı söz konusu olur ve reflü sorunu gelişir.

Eğilme, uzanma gibi hareketlerde bu sfinkterdeki gevşeme kolaylaştığından mide ekşimesine bağlı ağrılar bu hareketlerle birlikte artar. Bunun haricinde mide ekşimesi probleminin ortaya çıkışında rol oynayan bazı risk faktörlerinden bahsedilebilir.

Mide ekşimesini tetikleyen veya ağırlaştıran risk faktörleri şunlardır:



-Acı ve baharatlı yiyecekler (özellikle nane)

-Soğan, sarımsak gibi besinler

-Asiditesi yüksek olan domates, ketçap gibi besinler

-Yüksek yağ içeriğine sahip besinler

-Turunçgiller

-Çikolata

-Alkollü, gazlı, asitli ve kafein içerikli içecekler

-Büyük hacimli besinlerden oluşan öğünler

-Çok sıcak ve çok soğuk besinler.

Yukarıdaki belirtilere ek olarak gebelik de mide ekşimesinin başlıca nedenleri arasında yer alır. Hamile kadınlarda özellikle de ikinci trimesterden itibaren büyüyen bebeğin mideye yapmış olduğu baskıdan kaynaklı olarak reflü ve mide ekşimesi sıklıkla görülür.

Stres veya yanlış beslenme uygulamalarına bağlı olarak geçici reflü sorunları meydana gelebilse de bu durum süreklilik arz ettiğinde bir mide hastalığının söz konusu olma ihtimali yüksektir.

MİDE EKŞİMESİNE NE İYİ GELİR?

Kişinin yaşam kalitesinin düşmesine sebep olan mide ekşimesi vakaları çoğunlukla hatalı beslenmeye bağlı olarak gelişir.

Sindirimi zor olan besinlerin tüketimi, hijyenik olmayan koşullarda pişirilen besinler, kafein tüketimi, aşırı baharatlı, yağlı ve tuzlu ürünlerin tüketimi gibi nedenler kişide mide ekşimesi şikayetinin oluşmasına neden olabilir. Ayrıca karın kısmını sıkan dar kıyafetler, kemerler de mide ekşimesi şikayetine yol açabilir.



İşte bu yanma hissini doğal ve hızlı bir şekilde hafifletmenin birkaç basit yolu:

1. Karbonatlı su karışımı



Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak suda eritin. Karbonat asidi nötralize etmeye yardımcı olur.

Not: Karbonat sodyum içerir, düşük sodyumlu diyet yapıyorsanız doktorunuza danışmalısınız.



2. Aloe vera suyu



Aloe veranın cildin güneş yanıklarını yatıştırmak için kullanıldığı gibi, aloe suyu da asit reflü kaynaklı tahrişi yatıştırmaya yardımcı olabilir. Mide ekşimesi ile mücadele ediyorsanız, midenizi ve yemek borunuzu rahatlatmak için yemeklerden önce yarım bardak aloe suyu içmeyi alışkanlık haline getirmek iyi bir fikirdir.



3. Şekersiz sakız çiğnemek



Tükürük asidin seyrelmesine yardımcı olur, bu nedenle yemekten sonra ürettiğiniz tükürük miktarını artırmak, asit üretimini önlemeye yardımcı olmanın harika bir yoludur. Mide yanmasını azaltmak için 30 dakika sakız çiğnemeyi deneyin.



4. Elma sirkesi



3 çay kaşığı elma sirkesi bir bardak suya karıştırılabilir ardından her yemekten önce veya yatmadan önce içebilirsiniz.



5. Muz yiyin



Muzun doğal antiasitler içerdiğini biliyor muydunuz? Asit reflü ile mücadele etmek için her gün bir muz yemeye başlayın. Muz yoksa elma da tüketilebilir.



6. Meyan kökü



Meyan kökü mide ekşimesini hafifletebilir ve sorunun kaynağına ulaşabilir. Meyan kökü ölçülü tüketilmelidir. Zira çok fazla meyan kökü tüketmek yüksek tansiyon gibi ciddi yan etkilere de neden olabilir.



7. Kaygan karaağaç



Kaygan karaağaç, bitkisel ilaçlarda, gastroözofageal reflü hastalığı (GÖRH) semptomları da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu ağaç özü mideyi kaplayan mukoza tabakasını kalınlaştırarak aside karşı daha güçlü bir bariyer oluştur. Kaygan karaağaç safra kanalı obstrüksiyonu ya da safra taşı olanlara tavsiye edilmez.



8. Sol tarafınıza yatın



Birçok araştırmacı, (yemek sonrası duruşunuzda olduğu gibi) mide içeriğinin midede tutulmasına yardımcı olabilecek bir eğimde uyumayı önermektedir. Sağ tarafa dönük uyumak mide yanması gibi sindirim sorunlarına yol açabilir. Daha önce çoğunlukla sırt üstü veya sağ taraflarında uyuduktan sonra sol taraflarında uyumaya geçiş yapan hastalarının çoğunda, mide yanması bir diğer adıyla mide ekşimesi semptomlarında gözle görülür bir iyileşme görülmüştür.



9. Yemekten sonra duruşunuza dikkat edin



Yemekten sonra kanepede uzanmak yerine, ayağa kalkın ve biraz ev işi yapın ya da rahatlatıcı bir yürüyüşe çıkın. Bu durum asidin midenizde tutunmasını sağlar. Yemekten sonra vücudunuzu üç saat dik tutmak, mide ekşimesi semptomlarının azalmasını sağlayabilir.



10. Yaşam tarzı değişiklikleri



Fazla kiloluysanız, diyetinizde küçük değişiklikler yapmak ve fiziksel aktiviteyi artırmak mide ekşimenizi hafifletebilir. Yağlı veya baharatlı yiyecekler, kafein, çikolata veya gazlı içecekler gibi mide ekşimenizi tetikleyen yiyecekleri tüketmemeye çalışın.



Tüm bunlarla birlikte patates suyu da mide yanmasını azaltabilir. Çiğ patates suyu içindeki nişasta, asidi bağlar. Patates suyunun taze içilmesine dikkat edilmelidir. Patates suyu gibi beyaz lahana suyunun da mide yanmasını rahatlatan bir etkisi olabilir.

Papatya çayı da tercih edilebilir. Ancak bu çayı fazla sıcak değil küçük yudumlarla tüketilmelidir.

Badem ve fındığın iyice çiğnenerek tüketilmesi de mide yanmasına iyi gelebilir.

MİDE EKŞİMESİ NASIL GEÇER?



Mide ekşimesi dengeli ve dikkatli bir beslenmeyle çözülebilir. Az ve sık öğünler de mide ekşimesinden korunmak için etkilidir. Mide ekşimesi sorunu için yiyecek ve içeceklerimize dikkat etmeli ve yanma hissini tetikleyen gıdalardan uzak durmalıyız.

Bu yiyeceklerden başlıcaları: Baharatlı yiyecekler, kahve, çay, elma, portakal, gazlı içecekler, alkol ve yağlı yiyeceklerdir. Eğer tüm bunlara rağmen geçmeyen bir mide ekşimesi sorunu yaşıyorsanız bir hekime başvurarak detaylı bir taramadan geçmelisiniz.