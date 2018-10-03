Biocodex Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



“Biocodex Mikrobiyota Vakfı, 2018 yılında alanında bilimsel kabul görmüş, öncü bilim insanlarının danışmanlığında ve ‘İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası’ ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kuruldu. Mikrobiyota ve onun dünya sağlığı ile ilgisi konusunda gittikçe artan küresel bir ilgi söz konusudur. Bilim insanları, akademik çevreler, hükümetler ve genel kamuoyu mikrobiyota çalışmalarını desteklemektedir. Biocodex Mikrobiyota Vakfı, insan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik vb. gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyecektir.”



“DEĞİŞEN MİKROBİYOTA VE SAĞLIĞA ETKİLERİ” ÇALIŞMALARI DESTEKLENECEK



Açıklamada, bu çerçevede, 2018 yılı içerisinde ülkemizin de seçilmiş olduğu 11 ülkede ulusal çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Araştırma Bursu için fon ayrıldığı belirtilerek, “Bu 11 ülke Belçika, Amerika, Fransa, Meksika, Polonya, Kanada, Rusya, Fas, Baltık, Ukrayna ve Türkiye’dir ve her ülkede ayrı ayrı o ülke adresli 11 çalışma desteklenecektir. Türkiye’de verilecek destek için başvurular Eylül 2018’de son bulmuştur. Ülkemizden bilimsel komite tarafından seçilecek olan araştırmalara verilecek toplam destek miktarı 25.000 Euro kadardır” denildi.



TÜRKİYE BİLİMSEL KOMİTE ÜYELERİ SEÇİMİNİ YAPACAK



Alanında lider hekimler tarafından oluşturulmuş bilimsel komite üyeleri Prof. Dr. Cihan Yurdaydın (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş (Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD), Prof. Dr. Tarkan Karakan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı) Aralık 2018 tarihine kadar seçimlerini yapacaklar ve seçilen araştırmalar kamuoyu ile paylaşılacak.



Biocodex Mikrobiyota Vakfı’nın https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/ internet adresinde detaylı bilgiler yer alıyor.