“Mutlu Bağırsak” adlı kitabı raflardaki yerini alan Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Atilla Bektaş, kitabı yazma nedenini, “Moda diyetler vadettikleri kolay kilo verme, genç ve zinde kalma reçeteleri ile ne yazık ki genel vücut sağlığımıza geri dönüşü olmayan zararlar verebilmektedir. Kanıta dayalı tıbbın onayını almamış teşhis yöntemleri kullanılarak, bazı temel gıdalarımız gereksiz yere yasaklanmakta, mucize gibi sunulan pahalı takviye ürünlerle yeni bir piyasa oluşturulmaktadır. Tüm bunlar bazı kitaplara da konu yapılmakta, yeni bir ‘sağlıklı olma’ algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu algıya bir hekim olarak kayıtsız kalamadığım için bu kitabı yazdım” şeklinde özetliyor.



Kitabı, 30 yıllık klinik tecrübelerine ve çoğu akademik olan 1000’i aşkın kaynağa dayandırarak yazdığını aktaran Bektaş, “Kitapta; uzun, sıkıcı ve uygulanması zor reçeteler vermek yerine, kişinin kendine özgü bilinçli bir beslenme felsefesi oluşturması hedeflenmiştir. Burada amaçlanan kanıta dayalı tıbbın ilkeleri kullanılarak, geleneksel beslenme alışkanlıklarımızın arkasında yatan kadim bilgi ve şifanın okuyucuya gösterilmesidir” diyor.



Dr. Bektaş, kitapta, “Taş devri diyeti ütopyası” gibi günümüzü yansıtmayan beslenme önerileri yerine ‘’21. Yüzyıl gerçeklerine göre beslenme’’ modelini anlattığını sözlerine ekliyor.