“Mutluluk Doktoru” okuyucuyla buluştu

İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Anabilim Dalı Başkanı olan Dr. Öğretim Üyesi Metin Uyar, mutlu yaşamın doğal reçetelerini “Mutluluk Doktoru” isimli kitabında topladığını söylüyor.



Kitabın hazırlanış sürecini anlatan Dr. Uyar, “Mutlulukla ilgili sayısız yayın, makale, araştırma sonucu ve kitap okudum. Doktora tezim için 740 beyaz yaka ve mavi yaka çalışan ile görüşerek iyilik hali ile sağlık riskleri arasındaki ilişkiyi inceledim. Verdiğim derslerde, konuşmacı olarak katıldığım yurtiçi ve yurtdışındaki kongre ve sempozyumlarda gözlem yaptım, veri topladım, mutluluğun izini sürdüm. Sonuç olarak mutluluğa giden yolun evrensel formüllerini sizler için derledim. ‘Ama’lardan, ‘keşke’lerden uzaklaşıp ‘mutluluğa evet’ diyenlerle unutulmayacak bir yolculuk yapmak için de bu kitabı yazdım” diyor.



“KİŞİYE ÖZEL MUTLULUK REÇETESİ”



Mutluluk Doktoru kitabının, bakış açısını mutluluk odaklı iyileştirmek ve dönüştürmek için 10 adımda 100’ü aşkın mutluluk önerisi sunduğunu söyleyen Uyar “Kitabın son bölümünde kişisel mutluluk analizinizi yaparak kendi mutluluk reçetenizi oluşturacaksınız. Reçetenizi hazırladıktan sonra kendi mutluluk sırrınızın şifresini çözmüş olacaksınız. O andan itibaren daha mutlu bir yaşamın kapılarını aralamak size kalacak” ifadelerini kullanıyor.



Mutluluğun öğrenilebilir ve geliştirilebilir olduğunu söyleyen Uyar’ın kitabının sunuş yazısını gelişim psikolojisinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Haluk Yavuzer yazdı.