Myelodisplastik Sendrom (MDS) nedir? MDS hastalığı belirtileri ve tedavisi

MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS) NEDİR?

Myelodisplastik Sendrom (MDS)'da sorun kemik iliği hücrelerindedir. Kemik iliği hücrelerinin yapısı bozuktur ve düzgün çalışmazlar.

Hastalığın en önemli yönü ise 'akut lösemi' olarak bilinen hızlı başlangıçlı ve hızlı seyirli lösemilere dönüşebilme özelliğinin olmasıdır.

MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Soluk deri rengi,

-Ateş,

-Kalp sorunları,

-Çarpıntı,

-Kansızlık,

-Halsizlik,

-Yorgunluk,



-Nefes darlığı

-Uzun süren enfeksiyonlardır.

Hastalık erken dönemde genellikle şikayetlere yol açmayabilir. İlerleyen evrelerde ise kan hücre sayısının düşüklüğüne bağlı olarak hastalarda çeşitli şikayetler ortaya çıkar.

MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS) HANGİ YAŞ GRUBUNDA GÖRÜLÜR?



Myelodisplastik Sendrom (MDS) her yaşta görülebilmekle birlikte özellikle yaşlı hastalarda daha sık görülür. Hastaların büyük çoğunluğu 60 yaş üzerindedir. Tanıdaki ortalama yaş 71'dir. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

MYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS) TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Myelodisplastik Sendrom (MDS) tedavisinin düzenlenebilmesi için öncelikli olarak hastalığın alt tipinin belirlenmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra belirli bazı kriterlere bakarak hastalığın risk grubu belirlenir.



Düşük risk Myelodisplastik Sendrom (MDS) hastaları eğer hiçbir yakınmaları yoksa tedavi verilmeden izlenebilir.

Tedavi verilen hastalarda hedef, kan düşüklüğüne bağlı olan belirti ve bulguları azaltmaktır. Kan transfüzyonu ve kan düzeyini yükseltecek büyüme hormonları bu amaçla kullanılabilir.

Yüksek risk MDS hastalarında ise hedef hastalığın biyolojisini değiştirerek hastalığı yok etmek ve akut lösemiye dönüşümü engellemektir.

Bu amaçla 'hipometile edici ajanlar' denilen bazı ilaçlar, kemoterapi, hastalığı oluşturan gen bozukluklarına yönelik geliştirilen hedef tedaviler ve kök hücre nakli kullanılabilir.