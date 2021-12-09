Nasır nedir, nasıl geçer? (Nasır tedavisi nasıl yapılır?)

Genellikle ayak tabanlarında oluşan nasır, sık görülen bir cilt sorunudur.

Ellerini kullanarak çalışan kişilerde elin basınca maruz kalan kısımlarında da ortaya çıkabilir.

Aslında basit bir problem olan nasır, dikkate alınmadığında iltihaplanabilir ve bu durumda bir doktora gidilmesi gerekir.

Nasır, genellikle ayakların kemikli bölgelerinde oluşur ve ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar ile sürekli olarak sürtünmeye ve basınca maruz kalması sonucunda oluşur.

NASIR BELİRTİLERİ NELERDİR?

En sık karşılaşılan nasır belirtileri şunlardır:



Deride pul pul dökülme



Sertleşmiş bir kitle



Nasır altında hissedilen hassasiyet, ağrı ve acı



Nasırın orta kısmında oluşan bir koni şekli



İlerleyen nasırlarda bölgenin etrafında iltihap

Kalınlaşmış deride nasırın uç bölgesinin oluşumu

NASIR NEDEN OLUR?

Kötü, dar ve rahatsız ayakkabılar giymek



Ayak ölçüsünde olmayan ayakkabı giymek

Yanlış şekilde yürümek

Çıplak ayakla egzersiz yapmak

Rahatsız yüksek topuklu ayakkabılar giymek



Ayak bakımına önem vermemek



Çıplak ayakla fazla yürümek

NASIRIN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Nasır tedavisinde, nasır bantları, kremler, dondurma ve nasırın mekanik olarak çıkarılması gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Nasır bantları nasırın büyüklüğüne göre seçilir. Bantın içeriğindeki ilaçla nasırın yumuşayıp soyulması sağlanır.



Nasır kremlerinin ise sertleşmiş bölgeyi yumuşatma ve soyma özelliği vardır. Çok kalınlaşmış ve sertleşmiş nasırların tedavisinde önce o bölge çeşitli kremler ve ilaçlarla 7-10 gün boyunca yumuşatılır. Daha sonrasında nasır, yumuşayan bölgeden alınarak temizlenir.



Kriyoterapi yönteminde ise nasır dondurularak yok edilir. Kriyoterapi, -190 derecede nitrojen oksit gazı ya da sıvı azotla uygulanman bir tedavi yöntemidir. Öncesinde uygulama yapılacak bölgede herhangi bir uyuşturma yapılmaz. Bu yöntem ağırlıklı olarak yumuşak nasırlara uygulanır.