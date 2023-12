Neden tatillerde daha çok uyuduğumuz halde daha yorgun hissederiz?

1 SAAT FAZLA UYUMAK "UYKU DÖNGÜSÜNÜ" KIRIYOR



Uyku döngüsü her 80 ila 100 dakikada bir başlıyor, bu nedenle gece uykusuna bir saat veya daha fazla eklemek genellikle derin bir uyku döngüsünün ortasında uyanmak demek. Bu da uyandığınızda halsiz hissedeceğiniz anlamına geliyor.



Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü'nde 2003 yılında gerçekleştirilen bir çalışma, hafta sonu uykusunu teste tabi tuttu.



Araştırmada 66 kişi bir hafta boyunca her gece 3, 5, 7 veya 9 saat uyudu. Ardından aynı kişiler 3 gün boyunca her gece 8 saat uyudu.



Hafta boyunca her katılımcıya motor reaksiyon hızı ve dikkat testleri uygulandı.



7 ve 5 saat uyuyanlar, birkaç gece daha uzun uykudan sonra testlerde az uyudukları günlerde gösterdikleri kadar kötü performans göstermeye devam ettiler.



3 saat uyuyan grubun, normal uykunun ilk gecesinden sonra motor ve dikkat becerilerinin geliştiği görüldü. Ancak performansları tamamen normale dönmeyerek 7 ve 5 saatlik gruplarla aynı kaldı.



FAZLA UYKU DEPRESYONA NEDEN OLUYOR



Gecede sekiz saatten fazla uyumak aynı zamanda anksiyete ve depresyon gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarıyla da ilişkilendiriliyor. Depresyonla mücadele eden insanların yaklaşık yüzde 15'i aşırı uyuyanlardır.



Çok az uyumak gibi çok fazla uyumak da baş ağrısı, depresyon, kronik kalp hastalığı, diyabet ve obezite riskinin artması gibi çok sayıda sağlık sorununa neden olabiliyor.