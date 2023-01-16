Nomofobi nedir? Nomofobi belirtileri nelerdir?

NOMOFOBİ NEDİR?

'No mobile phobia'dan türetilen nomofobi; cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına gelir. Yani cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma kokusudur. Modern çağın yeni sendromlarından biri olarak tanımlanabilecek bu durum, özelikle akıllı telefonların kullanımının giderek artmasından sonra yaygınlaşmaya başladı.

Telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik yaşayabilir. Henüz bu fobiyi yaşayanların kişilikleriyle ilgili yeterli veri olmasa da uzmanlara göre bu sendrom, başparmak nesli denilen gençlerde daha sık görülür.

NOMOFOBİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



-Şarj bitince kendini aşırı çaresiz hissetme,

-Telefonunu bir yerlerde unutmak, telefonun arızalanması yani telefonunu kullanamamaktan korkma,



-Kişinin telefonu yokken kendini “eksik” gibi hissetmesi, boşluk duygusu yaşaması,



-Telefonu olmayınca baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları gibi bir takım anksiyete belirtileri yaşaması,

-Telefonu yanındayken bile obsesif bir şekilde kontrol etme.

NOMOFOBİNİN TEDAVİSİ VAR MI?



Öncelikle kişinin bunu bir sorun olarak kabul etmesi ve bu durumla ilgili bir farkındalık geliştirmesi gerekir. Bağımlılık neye olursa olsun bağımlıktır. Telefonlar çok önemlidir ama asla gerçek ilişkilerin yerini tutmaz. Kişinin hayatındaki hangi boşluğun ikamesi olarak telefonu kullandığını ve ona bağımlı olduğunu anlaması, o konuda hayatını değiştirip dönüştürmesi ya da yenilemesi için bir fırsat olabilir. Bu konuda ruh sağlığı uzmanlarından yardım alınabilir.



Kişiler kendisini hazır hissettiklerinde psikoterapi sürecine başlamaları önerilebilir. Genellikle Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yöntemi uygulanmaktadır.

Terapinin amacı kişilerin telefonda kurdukları iletişimlerinin kesilmelerine yönelik korkularını ve kaygılarını oluşturan düşüncelerini değiştirebilmektir. Terapi sürecinde kişilerin telefonla olan iletişimlerini azaltılması sağlanmaktadır.