Novavax corona virüs aşısının ikinci aşama klinik denemelerine başladı

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "NVX-CoV2373" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçildi.



Genetik mühendisliğiyle üretilmiş Covid-19 glikoprotein partükülünü Novavax'ın diğer aşılarında kullandığı bir güçlendirici bileşen ile destekleyen aşı adayının klinik denemelerin ikinci aşamasında, 18 ila 84 yaşlarındaki 1500 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedefleniyor.



ABD ve Avustralya'daki 40'a yakın merkezde sürdürülecek denemelerde deneklere 5 ve 25 mikrogramlık ve 50 mikrogram güçlendirici içeren aşı dozları uygulanacak.



Deneme, aşı adayının güvenliğini ve farklı yaş gruplarındaki bağışıklık etkisini ölçmeyi amaçlıyor.



ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirkete, klinik denemelerin başarılı sonuçlanması halinde, gelecek yılın başında 100 milyon doz Covid-19 aşısı üretmesi halinde 1,6 milyar dolar ödemeyi taahhüt etmişti.



KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR



Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.



Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.



İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.



Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.



31 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 20 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 31 aşı adayı klinik deneme, 142 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.



Çin'de ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 24 milyonu aşarken, 824 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜS AŞISI TÜRKLERDE DE DENECEK