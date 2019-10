Dünya nüfusunun bir kısmı yiyecek bulamadığı için aç yaşamak zorunda kalıyor ve bu insanların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bunun yanında aşırı beslenme ve obezite de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürüyor ve obez insan sayısı da giderek katlanıyor.



Gıda güvensizliği ile aşırı kilo ve obezite arasındaki ilişki, ülkelerin gelir düzeyine bağlı olarak değişiyor. Üst, orta ve yüksek gelirli ülkelerde gıda güvensizliği bazı yaş gruplarında aşırı kilolu ya da obez olma olasılığını artırıyor. Ünlü Lancet Tıp Dergisi tarafından 188 ülkede yapılan araştırma, kilolu veya obez kişi sayısının son 30 yılda 857 milyondan 2,1 milyara yükseldiği ortaya çıkardı.



Son olarak Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan bir raporda ise obezite sorunu yaşayanların sağlık hizmetlerinden daha sık yararlanma eğiliminde olduğu belirtildi. Araştırma, obezlerin normal bireylere göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla sağlık harcaması yaptığını belirledi. Ayrıca OECD ülkelerinde obezite kaynaklı hastalıkların tedavisinin, toplam sağlık harcamalarının yüzde 8,4'ünü oluşturduğu bildirildi. OECD raporuna göre, 2020'den 2050 yılına kadar obezite kaynaklı harcamaların en fazla mali yükü Amerika Birleşik Devletleri’ne getireceği ifade edildi.



2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalık harcamasının ABD sağlık sistemine ayrılan yıllık bütçenin yüzde 20’sine denk gelmesi bekleniyor. Toplam bütçe baz alındığında obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacak harcamalar her bir ABD vatandaşına 644 dolara mal olacak.



TÜRKİYE KİŞİ BAŞINA 99 DOLAR AYIRACAK



Raporda Türkiye ile ilgili rakamlar da yer aldı. Söz konusu dönemde Türkiye sağlık harcamalarının yüzde 12’sinin obeziteye bağlı hastalıklara ayrılacağı ön görülüyor. Bu da kişi başına 99 dolar harcama anlamına geliyor.



2020-2050 yılları arasında obeziteye bağlı hastalıklara en çok bütçe ayıracak ülkeler ise şöyle sıralandı: (kişi başına)



1- Amerika Birleşik Devletleri – 644.8 dolar.

2- Almanya – 411.2 dolar.

3- Kanada – 295 dolar.

4- İtalya – 234 dolar.

5- İspanya – 226.9 dolar.

6- Avustralya – 207.3 dolar.

7- Birleşik Krallık – 188.5 dolar.

8- Fransa – 148.2 dolar.

9- Rusya – 101.9 dolar.

10- Türkiye – 99 dolar.

10- Brezilya – 94.4 dolar.

11- Çin 52.7 dolar.

12- Hindistan – 16.4 dolar.



