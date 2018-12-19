“Türkiye'de her 4 çocuktan biri aşırı kilolu ya da obez”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bu veri korkutucu, çünkü obezite birçok hastalığı da beraberinde getiriyor.



Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, "Son yıllarda çok büyük bir artış söz konusu. Tabii obezite enerji alımı ve harcanımı arasındaki dengesizlik sonucu oluşuyor. Geleneksel beslenme tarzından uzaklaşmamız, hızlı yiyeceklere daha fazla ulaşmamız, hazır gıdalar, paketli gıdalar bunlar gerçekten önemli. Obezite aslında sanki bir anahtar gibi, bir kişi obez olduğu zaman bir kapı açılıyor ve karşısına hastalık dizisi çıkıyor. Birçok hastalığın nedeni obezite” diyor.



Beslenmenin obezitenin en büyük faktörü ama tek nedeni olmadığını belirten Prof. Evliyaoğlu, "Günümüz çocuklarında obezitedeki en önemli etken bence bilgisayar başında geçirilen sürenin uzaması. Çünkü çocuklar oturarak saatlerce çok hareketli oyunlar oynuyorlar ve kendilerini sanki hareket etmiş gibi hissediyorlar ve zaman çok hızlı geçiyor” diye konuşuyor.



Çocuklarda obeziteyle mücadelede yaşam tarzı, hatta eğitim sisteminin bile önemli olduğunu vurgulayan Evliyaoğlu, "Hareketi arttırmak kurtarabilir belki çocukları. Beslenmeden bile daha önemli. Bilgisayar başında geçirilen sürenin mutlaka denetlenmesi, enerjinin azaltılması, çocuklara oyun alanlarının verilmesi, tabii bir de bu alanlarda oynayacak zamanlarının olması lazım. Okul düzenlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Belki Finlandiya’daki gibi ödevlerin artık verilmemesi gerekiyor” diyor.



Obezite ölçütleri kız ve erkek çocuklarına göre farklılık gösteriyor, bu nedenle vücut ağırlığındaki riskli artışlarda uzmana danışmak gerekiyor.



VİDEO: OBEZİTE NASIL ÖNLENİR?