Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük nasıl geçer? Öksürüğü ne geçirir?

Sonbahar ve kış aylarında gelişen sinüzit, farenjit, larenjit, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla ortaya çıkan öksürük, birçok insanın yakındığı bir sorun. Öksürük üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle gelişmişse, dindirmek için ne tür önlemler almak gerekiyor? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahri Temüray, öksürüğü hafifletmenin en etkili yolunun günde en az 2 litre su içmek olduğuna dikkat çekerek diğer formülleri de şöyle sıralıyor:



ÖKSÜRÜĞÜ DİNDİRMENİN 10 PÜF NOKTASI

1.Yudum yudum su için: Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşan burun akıntısı, boğazı tahriş ederek öksürüğe neden olabiliyor. Su, bu akıntıyı incelterek boğazın tahriş olmasını önleyebiliyor veya hafifletebiliyor. Bol su içmek ayrıca boğazın daha nemli kalmasına yardımcı olarak öksürüğün hafiflemesini sağlar. Bunların yanı sıra üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle artmış olan vücudun sıvı ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı oluyor. Günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Vücudun, her damla suyu sizin lehinize kullanabilmesi için de suyu mutlaka yavaş yavaş ve yudum yudum içmeniz gerekiyor. Çünkü kafanıza dikerek ayakta içtiğiniz su midenize girmeyeceği için doğrudan böbreklere gidiyor ve 15-20 dakika sonra vücuttan idrarla atılıyor.



2.Bitki çayına bal katın, nane limon kaynatın: Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil, nane limon gibi çaylar veya içecekler de yine öksürüğün hafiflemesine katkıda bulunuyor. Ayrıca çaya bal katarak içmek de öksürüğe iyi geliyor. Balın; vücuda giren mikroplarla savaşma gücünü arttırmak, hücrelerin yaşlanmasını geciktirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve iltihap gidermek gibi olumlu etkileri oluyor. Ayrıca su tutucu özelliğiyle boğaz kuruluğunu alarak boğazı yumuşatıyor ve öksürüğün süresinin azalmasında da etkili oluyor.

3. C vitamininden zengin meyve yiyin: Öksürük üst solunum enfeksiyonuna bağlı gelişmişse, greyfurt, mandalina, portakal ve limon gibi turunçgillerin yanı sıra karalahana, ahududu, domates, ıspanak, taze fasulye, bezelye ve soğan gibi C vitamininden zengin sebze ve meyve tüketin. Bunlar antioksidan etkisiyle hastalığın vücuttan atılma sürecini hızlandırıyor.



4.Sigarayı bırakın: Sigara dumanı da üst ve alt solunum yolunu tahriş eden etkenlerden biri. Ayrıca solunum yolunu koruyan mekanizmalarda da hasar oluşturuyor. Bu zararlı alışkanlığınızı bir an önce bırakmayı ihmal etmeyin.



5. Odanızın nem düzeyini ayarlayın: Evdeki kuru hava solunum yollarını kurutarak öksürüğü artırabilen önemli bir faktör. Evin nem seviyesini ideal duruma getirmek için nem giderici cihazlar ya da klima kullanın. Evdeki nem düzeyinin yüzde 30-50 arasında olmasına dikkat edin. Ancak nemlendirici cihazları uzun süre kullanmaktan kaçının. Ayrıca odanızı her gün havalandırmayı da ihmal etmeyin.



6. Sıcak bir duş alın: Sıcak duş burundaki salgıları hafifleterek öksürüğü azaltmaya yardımcı oluyor. Sıcak banyodaki buhar ayrıca alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe de iyi geliyor.



7. Parfüm ve temizlik ürünlerine dikkat edin: Parfüm, ev temizlik ürünleri (çamaşır suyu gibi) boğazı tahriş ederek öksürüğe neden olabiliyor. Hemen hemen her bünyeyi etkilediğini söylemek mümkün olmasa da alerjik bünyelerde ödem, bronkospazm geliştirme riskinin çok yüksek olmasından dolayı, yaşamsal önem taşıyan reaksiyonlara neden olabiliyor.



8. Akşam 19.00’dan sonra yemek yemeyin: Reflü sorununuz da varsa akşam 19.00’dan sonra yemek yemeyi bırakın. Çay, kahve, gazlı içecekler ve çikolata gibi reflünün şiddetlenmesine yol açan besin ve içeceklerden mümkün olduğunca kaçının. Yatarken yastığınızın başını yükseltmeyi de unutmayın.



9. Nevresimlerinizi en az 55 derecede yıkayın: Alerjik bünyeli kişilerde ev tozu akarları ile küf, kedi ve köpeğin ölü derisi de öksürük krizlerine yol açabiliyor. Bu tür alerjik etkenlere karşı önlem alın. Yün atlet, yorgan, yastık ile halı kullanmayın. Nevresim ve yastık kılıfınızı en az 55 derece ve üzerinde ısıda yıkayın. Yatak örtüsü ve perdelerden de sık yıkanabilecek özellikte olan pamuklu olanları tercih edin.



10. Kumaş kaplı eşyadan kaçının: Alerjik yapınız varsa, evinizde mümkün olduğunca az eşya bulundurun. Kumaş kaplı eşyalar yerine deri, sentetik veya ahşap eşyalar tercih edin. Çok toz tutabilecek eşyaları kapalı dolaplar içinde tutmaya özen gösterin.

ÖKSÜRÜK 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA, HAFİFE ALMAYIN

Çoğumuz özellikle bu mevsimde üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı geliştiğini düşünerek bu önemli belirtiyi hafife alıp, doktora başvurmakta gecikebiliyoruz. Oysa savunma sisteminin önemli bir mekanizması olan öksürük 2 haftadan uzun sürdüğünde zatürree, KOAH ve gırtlak ya da akciğer kanserinin habercisi olabiliyor. Bu nedenle öksürük yakınmasında bir hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyor.