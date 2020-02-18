Okullarda “gönüllü sağlık elçileri” dönemi başladı

İlk “Gönüllü Sağlık Elçileri” için Sancaktepe Osmangazi İlkokulu’nda Türk Böbrek Vakfı çalışanları, öğrenciler, veliler, okul yönetimi ve öğretmenlerin katılımı ile bir tören düzenlendi.



Törende çocuklara ‘Gönüllü Sağlık Elçisi Andı’nı okutan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, “Verilen eğitimlerde bu konuya özellikli ilgi duyan çocuklar var. Bu çocukları seçerek ‘Gönüllü Sağlık Elçileri’ olmalarını ve rozetlerini takarak toplum sağlığı yararına çalışmalarını sağlıyoruz. Anne babalarına bu rozetlerini göstererek ‘biz Türk Böbrek Vakfı’nın Gönüllü Sağlık Elçisi olduk’ diyecekler ve bundan da gurur duyacaklar. Siz anne babalar ise elinizden geldiğince bu konuya desteklerinizi göstermelisiniz” dedi.



Son yıllarda halk sağlığı ile birlikte sıkça gündeme gelen ‘koruyucu hekimlik’, uzmanlar ve bilim insanları tarafından sağlıklı toplumlar için ilk adım olarak anılıyor. Konu içinde hekimlik adı altında çok geniş alana yayılan farklı başlıklar olsa da temele inildiğinde sağlıklı ve dengeli beslenme ile kişisel temizlik ilk sıralarda yer alıyor.



Türk Böbrek Vakfı da 2013 yılından bu yana Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirdiği “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimlerini, öğrencilerin gönüllülük duygusu ve konuya olan ilgileri ile birleştirip “Gönüllü Sağlık Elçileri” projesini hayata geçirdi.



“EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ” İLE ÖĞRETMENLER DE ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLDİ



Proje kapsamında vakfın verdiği eğitimler sonrasında çalışmalara gönül veren öğrenciler rozetlerini takıp okullarında, ailelerinde ve sosyal çevrelerinde sağlıklı yaşam hakkında öğrendiklerini paylaşacaklar.



TBV’nin okullarda “Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri” eğitimleri, 7 yılda 250 binden fazla öğrenciye ulaştı. Son yıllarda İl Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında verilen ‘eğiticinin eğitimi’ ile öğretmenleri de çalışmaya dahil eden Vakıf, ulaşılan öğrenci sayısının çok daha fazla olması için çalışmalarına devam ediyor.