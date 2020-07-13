Ölüm döşeğindeki hastalar sevdiklerinin son sözlerini duyuyor

Kanada’da yer alan British Columbia Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada ölüm döşeğindeki hastaların son anlarında verdiği biyolojik tepkiler incelendi. Yapılan ilk araştırmada, hastaların son anlarına kadar kendine söylenenleri duyabildikleri ortaya çıktı.



Araştırmacılar, bilinçsiz halde bulunan ve ölümüne son saatler kaldığı değerlendirilen hastaların beyin faaliyetlerini inceleyecebilmek için onlara içinde 64 adet elektrot bulanan bir şapka taktı. Ardından, hastaların değişen ses tonlarına verdiği tepkiler analiz edildi. Sonuçları karşılaştırmak için genç ve sağlıklı insanlardan oluşan bir kontrol grubu kullanıldı.



Bilim insanları, bilinci kaybı yaşayan hastalar ile bilinç kaybı olamayan kişilerin beyinlerinde aynı tepkileri ölçtüğünü açıkladı. Bununla birlikte, bilim insanları ölüm döşeğinde bulunan kişilerin söylenen sözlerini anlayıp anlamadıklarından emin olmadıklarını ancak kesinlikle onları duyabildiğini aktardı.



ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ HASTALAR SEVDİKLERİNİ BEKLİYOR

Çalışmanın başyazarı Elizbeth Blundon, bu durumun aynı zamanda hastaların ölmeden önce sevdiklerini beklemesine açıklık getirdiğini söyledi.



Hilary Jordan’ın polis eşi, 1987’de ciddi bir kaza sonucunda başından ağır bir şekilde yaralandı. Ancak Jordan, 31 yıl boyunca her akşam hastane odasında bilinci yerinde olmayan eşiyle olan sohbetini sürdürdü. Bir gün ise, eşine onları geride bırakmasının sorun olmayacağını ve huzur içinde ölebileceğini söyledi. Hilary Jordan yerel medyaya yaptığı açıklamada, daha önce eşine böyle bir şeyi hiç söylemediğini ve söz konusu konuşmadan kısa bir süre sonra eşinin vefat ettiğini açıkladı.



Farklı bir örnek ise 2015 yılında Guillain-Barre Sendromu’na yakalanan Jenny Bonne’ın komaya girdiği esnada yaşandı.



Bonne, hastane yatağında ve komadayken, doktorunun eşine kendisine olan yaşam desteğinin kesilmesi hakkındaki konuşulanları duyduğunu söyledi: “Etrafımda yapılan konuşmaların tamamen farkındaydım. En acı verici olanı ise bir doktor ve eşim arasında benim oksijen desteğimin çekilmesi hakkındaki konuşmaydı.”

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