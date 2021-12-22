Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.



Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, ülkeye ABD'den ve İspanya'dan gelen iki Kolombiyalı ile bir ABD vatandaşında Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.



Vakaların, Cartagena ile Santa Marta kentlerinde gözetim altına alındığını belirten Ruiz, "Bu, varyantların Kolombiya'ya gelişinin birkaç haftayı bulduğuna dair yaptığımız duyurularla uyumludur" dedi.



Ruiz, yılbaşı nedeniyle düzenlenecek kutlamalarla ilgili halka önlemlere daha fazla uyma konusunda uyarıda bulundu.



Kolombiya'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 129 bin 534 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788 kişi olarak kayıtlara geçti.



OMICRON VARYANTINDA OCAK AYI UYARISI