Omicron'un alt varyantı XE yayılıyor

İngiltere'de Coronavirüsün Omicron varyantının alt bir türü olan Omicron XE isimli yeni bir varyantın İngiltere'de baskın hale gelmesi bekleniyor. Omicron XE şu an için Japonya'da ve İngiltere'de tespit edilmiş durumda.

Haberler - NTV Haber 20.04.2022 - 19:31

Omicron'un alt varyantı XE yayılıyor

İngiliz yetkililer XE'nin BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantların kombinasyonuyla ortaya çıktığını duyurdu.

'de şimdiye kadar bin 100'den fazla Omicron XE vakası görüldüğü ve bu yeni varyantın ilerde baskın varyant haline gelebileceği belirtiliyor. Yeni varyantın çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

Dünya Örgütü Omicron XE'nin ilk olarak Ocak ayı sonunda İngiltere'de tespit edildiğini duyurmuştu. İngiliz uzmanlar daha bulaşıcı olsa da yeni varyantın ağır hastalığa neden olmadığını söyledi. Aşıların da yeni varyanta karşı koruyucu olduğu kaydedildi.

Omicron XE Japonya'da da görülmüştü. Uzmanlar pandemi boyunca yeni alt varyantların görülmesinin doğal olduğunu söylüyor.

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