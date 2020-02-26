Önemli maçlarda kalp krizi geçirme riski artıyor!

Aşırı taraftarlığın strese bağlı olarak öksürük, soğuk algınlığı, alerji, kilo alımı ve yüksek tansiyon gibi birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Enis Balkan’ın yaptığı açıklamada, 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilyalı seyircilerle gerçekleştirilen araştırmada takımlarına aşırı bağlı taraftarların canlı maç izlerken daha fazla stres yaşadığının belirlendiği belirtildi.



Stress and Health Dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre aşırı taraftar olan kişilerde stres hormonu olan kortizolün zaman içinde baskılanmış bağışıklık sistemi, kilo alımı ve yüksek tansiyona sebep olabileceği belirtilirken, daha önce yapılan araştırmalarda da önemli maç günlerinde taraftarlar arasında kalp krizlerinde artış yaşandığının belirlendiği ifade edildi.



ÖNEMLİ MAÇLAR KALP KRİZİ AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR!



Araştırmaların sonuçlarını değerlendiren Dr. Balkan, şunları söyledi:



"Heyecanlandığımızda ya da bizi kötü hissettiren durumlarda sinir sistemimiz adrenalin, noradrenalin ve kortizol gibi hormonlarının salgılanmasına yol açar. Bu çerçevede spor müsabakalarını izleyen taraftarların sağlığında problemler oluşturabilir. Örneğin bir futbol maçında taraftar, takımı istediği performansı göstermediğinde kızar, sinirlenir ve öfkelenir. Bu durum yukarda tanımladığımız hormonların salınımına yol açar. Bu hormonların etkisiyle solunumu hızlanır, kalp atım sayısı artar, kan basıncı yükselir, kasları gerilir, sindirim sisteminde değişimler olur, karnında midesinde ağrılar başlar, ishal olabilir. Yine bu etki ile bağışıklık sistemi baskılandığı için enfeksiyonlara açık hale gelir. Yapılan araştırmalar önemli maçlarda kalp krizi geçirme olasılığının arttığını göstermektedir. Kalp ve damar hastalıkları olan kişilerin maça gitmemesi belki en akla yakın öneri olabilir."



SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ DE ARTIYOR



Balkan, sağlıklı kişilerin uzun sürmemesi halinde bu değişikliklerden olumsuz etkilenmeyeceğini ifade ederek, "Ancak vücutta önceden var olan bazı durumlar bu dönemde de yaşamı tehdit eden olumsuzlukların çıkmasına neden olabilir. Örneğin önemli final maçlarının seyircileri arasında yapılan araştırmalar bu maçlarda kalp krizi geçirme olasılığının arttığını göstermektedir. Yine bu durumlarda saldırganlık eğilimlerinin artması da gözlenen bir durumdur" dedi.

"KALP HASTALIĞI OLANLAR MAÇA GİTMESİN"



Kişisel olarak yapılacaklar konusunda tavsiyelerde bulunan Balkan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Stresle baş etmeyi öğrenmek, yani kendi stresini yönetebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaktır. Yaygın olarak söylenen ‘keskin sirke küpüne zarar verir’ sözünü hatırda tutmak ve öfke yönetimini öğrenmek gerekir. Yine de stadyum gibi büyük kalabalıkların bulunduğu ortamlarda heyecanlanmamak ve etkilenmemek çok zordur. Kitle psikolojisi çerçevesinde ne kadar dirense de çoğunluk aynı heyecanı duyar ve etkilenir, sinirlenir, öfkelenir, hatta bazıları zarar görür.



“ORTAMI SAKİNLEŞTİRECEK TEDBİRLER ALINMALI”



Çözümü çok da kolay olmayan bu durumlar için toplumsal olarak yapılabilecekler, müsabakalarda gerginlik arttığında ortamı sakinleştirecek tedbirler alınması, toplumsal olarak taraftarların kutuplaşmalarının önleyici söylemler, karşılaşmaların adil yönetilmesi, müsabaka ortamında çalınacak sakinleştirecek müzikler ile daha iyi ortamlar yaratılması önerilebilir."



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