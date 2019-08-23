İki çocuğu organ nakliyle hayata dönen annenin organları, başka hastalara umut oldu.



Semanur Sert ve Alparslan Sert kardeşler, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu, tedavi yetmedi, organ nakli gerekti.



Aalparslan Sert babasının, Semanur ise teyzesinin böbreğini aldı.



İki kardeş hayata tutundu ancak 4 yıl sonra annelerı Döne Sert, akciğer hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.



15 yaşındaki Alparslan ve 21 yaşındaki Semanur, babalarıyla birlikte karar aldı, vefat eden annelerinin organlarını bağışladı.



26 BİNDEN FAZLA KİŞİ ORGAN NAKLİ İÇİN SIRADA BEKLİYOR



Aile, anne Döne Sert'in kalbini, karaciğeri ve böbreğini bağışladı.



Sert’in kalbi nakle uygun değildi ancak karaciğer ve böbreğı nakil bekleyen iki hastayı yaşama bağladı.



Türkiye'de 26 binden fazla kişi organ nakli için sırada bekliyor, Bu nedenle organ bağışının artması büyük önem taşıyor.



VİDEO: ORGAN BAĞIŞI İLE GELEN MUTLULUK (24.07.2019)