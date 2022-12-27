Orta kulak iltihabı nedir, belirtileri nelerdir?

ORTA KULAK İLTİHABI NEDİR?



Tıp literatüründe otitis media olarak adlandırılan orta kulak iltihabı, kulak zarının arkasında yer alan ve içinde insanların sesleri duymasını sağlayan küçük kemiklerin titreştiği orta kulak adı verilen kulak odacığında meydana gelen iltihaplanma durumudur. Çocukların orta kulak iltihabına yakalanma olasılığı yetişkinlerden daha yüksektir.



Orta kulak iltihabı birçok vakada genellikle kendiliğinden düzelir. Bu sebeple tedavi temel olarak sorunu takip altına almak ve iltihaplanmadan kaynaklanan ağrıyı yönetmek hedefini güder.

Bazı vakalarda enfeksiyonu temizlemek için antibiyotik kullanılır. Bazı bireyler orta kulak iltihabına yatkın olurlar ve birden fazla iltihaplanma yaşayabilirler. Bu, bireyde işitme sorunlarının ve diğer ciddi komplikasyonların gelişmesine neden olabilir.



ORTA KULAK İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Orta kulak iltihabının belirtileri arasında en sık rastlanılanı şüphesiz, kulak ağrısıdır. Özellikle akut dönemde şiddetli kulak ağrıları sıktır. Bu ağrılar, hastayı uykudan uyandıracak şiddette olabilir. Ağrıyla sıklıkla ateş ve işitme azlığı eşlik eder. Bakterilerin sebep olduğu iltihaba bağlı olarak hastanın kulak zarı şişip gerilir ve bu da ağrının şiddetini arttırır.

Orta kulakta şiddetli sıvı birikimi olduğunda hastanın kulak zarı delinebilir ve kulaktan kanlı iltihap akabilir. Bu durumda gerilemenin ortadan kalkması sonucu ağrı kaybolur. Bu aşamada kulak akıntısı en belirgin semptomdur.

Orta kulak iltihabı belirtileri hızlı bir şekilde gelişir ve birkaç gün içinde düzelir. Bu durum, akut orta kulak iltihabı olarak bilinir. Ayrıca kulaklarda yaşanan sorunlar dişlerde de yoğun ağrılara sebep olabilir. Dişteki yoğun ağrılar da kulağa etki eder.

Diş ağrısı da yapabilen ortakulak iltihabının başlıca belirtileri şunlardır:



- Kulak ağrısı

- Yüksek ateş

- Halsizlik

- Kendini hasta hissetme

- Baş dönmesi

- Denge sorunları

- İşitmede hafif azalma: Orta kulak sıvı ile dolduğunda, işitme kaybı tutkal kulak ya da efüzyonlu otitis media olarak da bilinen durumun bir işareti olabilir.

Bazı durumlarda, kulak zarı delinebilir ve orta kulaktaki sıvı boşalır. Kulak zarında gerginliğe neden olarak ağrı yapan sıvı boşalınca ağrı kaybolur.

- Kulak akıntısı: Kulak zarının delinmesi durumunda görülür.

KÜÇÜK ÇOCUKLARDA ORTA KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ



Bebekler ya da küçük çocuklar yeterli derecede iletişim kuramadıklarından rahatsızlıklarının kaynağını söyleyemezler. Bu nedenle onlarda görülen bazı işaretler ipucu olabilir. Küçük bir bebeğin kulak enfeksiyonu geçirdiğine dair işaretler şunları içerir:



- Kulakları ovma, çekme ya da elleri kulağa götürme

- Huzursuzluk

- Zayıf beslenme

- Öksürük

- Burun akıntısı

- İshal

- Hafif yükseklikteki seslere tepki vermeme veya dikkatsizlik gibi işitme azlığı ile ilgili belirtiler

- Denge ile ilgili sıkıntı yaşama.

ORTA KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Çoğu kulak enfeksiyonu 3 ila 5 gün içinde iyileşir ve özel bir tedaviye gereksinim duyulmaz. Gerekirse, ağrıyı azaltmak ve ateşi düşürmek için ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Şiddetli orta kulak iltihabının tedavisi bir uzman tarafından kulağın iç kısmındaki iltihabın temizlenmesi ile yapılır.

Bunun yanında, burun ve östaki borusunun açılması için hastaya çeşitli ilaçlar verilir. Bu ilaçların başında spreyler ve antibiyotikler gelir.

Antibiyotikikler, orta kulak enfeksiyonlarını tedavi etmek için rutin olarak kullanılmamakla birlikte belirtiler şiddetli olduğunda ya da geçmediğinde bazen doktor tarafından reçete edilebilir.

Özellikle ağrının şiddetli olduğu durumlarda cerrahi müdahale gerekli olabilir. Kulak zarı, bir uzman gözetiminde çizilir ve böylece kulak zarında delik oluşmasının önüne geçilir.

Bununla birlikte özellikle bebeklerde orta kulak iltihabının önüne geçilmesi için bazı önlemler almak gerekir. Bu önlemlerin başında, bebeğin yeterli miktarda uyuması, beslenmesine dikkat edilmesi, hava kirliliğinden mümkün mertebe korunması ve sigara dumanından uzak tutulması gelir.

