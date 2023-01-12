Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Toplumda sık rastlanılan sağlık sorunlarından biri olan osteoartrit yani kireçlenme, önlenebilir bir hastalıktır. En sık etkilediği eklemler eller, kalça, diz ve omurgadır. Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte bu soruların yanıtları...

Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

OSTEOARTRİT () NEDİR?
 
Osteoartrit eklem iltihabıdır. kıkırdaklarında bozulma, yıpranma, aşınma ile karakterizedir. Sonuç olarak, eklemde harabiyet başlar ve şişlik, ağrı oluşur.

en çok ayaklarda, dizlerde, belde, kalçalarda ve parmaklarda görülür. Osteoartrit kadınlarda 3 kat daha fazla ve genellikle 60 yaşından sonra başlar. Eklemlere aşırı yük binmesine bağlıdır.

OSTEOARTRİT (KİREÇLENME) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle bel, diz, kalça ve ayaklarda osteoartrit (kireçlenme) görülmektedir.

Ağrı, şişlik, gıcırdama ve yanma çoğu zaman en sık şikayet edilen durumlar arasında olarak bilinmektedir. Bu ağrıların görülmesi zaman içerisinde hareket kaybı ya da kısıtlılığı ile sonuçlanmaktadır.

Yavaş yavaş gelişerek oluştuğu bölgede yoğun ağrılara neden olan osteoartrit kalça bölgesinde oluştu ise ciddi ağrılara neden olarak bir kuruluşuna başvurma ihtiyacı doğurmaktadır.

Bu belirtilere ek olarak hareket esnasında eklemlerden ses gelmesi osteoartrit belirtisi olarak kabul edilmektedir. Ancak tek başına eklemlerden ses gelmesi ostepartrit varlığının kesin kanıtı değildir. 

OSTEOARTRİT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Osteoartritte tedavinin amacı, eklemdeki ağrıyı, sertliği ve şişliği gidermek, eklemin normal işlevini sürdürmesini sağlamaktır.

Parasetamol, osteoartrit ağrısı için en iyi ilaçtır. Eklemin çevresine antienflamatuar kremler sürmek faydalı olabilir.

Günde bir iki kez eklemin üstüne buz torbası uygulaması da ağrının azalmasını sağlar.

yeterli gelmezse diz eklemi içine lokal anestezik ve kortizon, hyalüronik asit enjekte edilir.

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