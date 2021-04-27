Oxford’dan sıtma aşısı: Etkinlik ilk kez yüzde 75’i geçti

Oxford Üniversitesi aşı araştırma ve geliştirme ekibi, geliştirdikleri sıtma aşısının erken denemelerde yüzde 77 etkili olduğunu açıkladı.

Sıtmaya karşı büyük bir gelişme olduğunu belirten ekip, aşının Dünya Sağlık Örgütü’nün yüzde 75 etkinlik ve üzeri etkinlik kriterini sağlayan ilk aşı olduğunu belirtti.

Burkina Faso'da gerçekleştirilen aşı denemelerinde, 450 çocuk üzerinde denenen aşının güvenilir olduğu bildirilirken, 12 ay süreyle takip edilen kişilerin "yüksek düzeyde etkinlik" gösterdiği tespit edildi.

Aşı olan çocukların bir gün içerisinde iyileşme belirtileri gösterdiği bildirildi.

Daha büyük araştırmanın başlayacağı bildirilen aşı ile ilgili yeni denemelerin dört Afrika ülkesinde yaklaşık 5 bin çocuk ile gerçekleştirileceği belirtildi.

Beş ay ila 3 yıl arası sürecek olan çalışmaların sonrasında aşının tam etkinlik oranının açıklanacağı bildirildi.

Araştırmacılar, bu aşının halk sağlığı üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini söylerken çalışmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü müdürü ve aşı profesörü Adrian Hill, aşının Dünya Sağlık Örgütü'nün en az yüzde 75 etkinlik hedefine ulaşan ilk aşı olduğuna inandığını belirtti.

Hill, “Gerçekleştirilecek olan daha büyük ölçekli deneyler sonrasında tam sonucu alacağız” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar geliştirilmiş en etkili sıtma aşısı yüzde 55 etkinlik oranına ulaşmıştı.

HER YIL 400 BİNDEN FAZLA İNSANI ÖLDÜRÜYOR

BBC’nin haberine göre sıtma, insanlara sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşan parazitlerin neden olduğu, yaşamı tehdit eden bir hastalık olarak her yıl çoğu Sahra altı Afrika'da çocuklar olmak üzere yılda 400 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Haberde, hastalığın ateş, baş ağrısı ve titreme gibi semptomlarla başladığı bildirilirken tedavi edilmemesi durumunda hızla ilerleyerek şiddetli hastalığa ve ölüme dönüşebileceğinin altı çizildi.

edilebilir olmasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 raporuna göre dünya çapında 229 milyon vakaya ve 409 bin ölüme neden olduğu bildirildi.