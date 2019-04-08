Antalya'da yaşayan ve geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığının bir türü olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisiyle tedavisine başlanan 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya annesi umut olacak. Mart ayında nakili uzatabilmek adına daha önce iki kez uygulanan kanser hücrelerinin büyümesini önleyici tedavi, son kez uygulandı ancak Nisan ayına gelinmesine karşın uygun donör bulunamadı. Bunun üzerine doktorlar, minik Öykü Arin için anneden yarı uyumlu nakil sürecini başlatmaya hazırlanıyor.



"YARI UYUMLU NAKİL BAŞARILI OLMAYABİLİR"



Doktorların bir aylık süreyi uzatmasının ardından sürenin dolduğunu belirten Eylem Şen Yazıcı, Öykü Arin’in Çarşamba günü hastane yatışının gerçekleşeceğini ve yarı uyumlu nakil sürecinin başlayacağını söyledi. Bu süreçte 10’da 10 uyumlu donör arayışlarının devam edeceğini ifade eden Yazıcı, "Yarı uyumlu nakil başarılı olmayabilir. Ben bütün kalbimle başarılı olacağına inanıyorum ama böyle bir olasılık var. Ayrıca hastalık sonraki süreçte de tekrar edebilir. Bütün bunların dışında biz sadece Öykü Arin için değil, tüm Öyküler için bu kampanyayı yapmıştık. Türkiye’de ilik nakli bekleyen 4 bin hasta var. Dolayısıyla kampanyayı sürdüreceğiz" dedi.

"BENDEN KÖK HÜCRELER TOPLANIP ONA NAKİL YAPILACAK"



Öykü Arin’în Perşembe gününden itibaren ağır bir kemoterapiye gireceğini aktaran Yazıcı, "7 gün boyunca alacak. Öncelik olarak mevcut iliğini yok etmesi gerekiyor. Daha sonra benden kök hücreler toplanacak ve ona nakil yapılacak" diye konuştu.



"ANNE-KIZ AYNI SAÇ MODELİNDEYİZ"



Kızının ağır kemoterapi öncesi saçlarının döküleceğini düşündükleri için saçlarını kestirdiklerini ifade eden Yazıcı, aynı modeli kendisi de yaparak kızına moral vermek istediğini dile getirdi. Yazıcı, "O kendine kahküllü model istedi, ben de aynısından yaptırdım. Anne kız aynı saç modelindeyiz" ifadesini kullandı.



Yazıcı, vatandaşların donör olmak için kan vermeye devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.



VİDEO: ÖYKÜ ARİN'E ANNESİNDEN İLİK NAKLİ