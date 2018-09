Uzunluğu 12-15 santim arasında değişen pankreas, midenin arka kısmında bulunuyor. Şekli çekice benzeyen bu organ sindireme yardımcı oluyor ve kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.



Pankreas kanserinin genellikle pankreas kanallarında görülmeye başladığını belirten Avrasya Hastanesi Radyoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, “Pankreastaki hücreler mutasyona uğrayarak kontrolsüzce büyür ve sağlıklı hücreleri tamamen yok eder. Müdahale edilmezse çoğalarak yakınındaki organlara dağılmaya başlar. Alkol ve sigara tüketimi fazla olan ve diyabet hastalığı bulunan kişilerde görülme olasılığı daha yüksek olan bu kanser türü ancak ilerleyen zamanlarda kendisini tamamen göstermektedir. Bu sebeple rutin taramalar yapılmadığı sürece hastalığın anlaşılması oldukça zordur” diyor.



PANKREAS KANSERİ HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKIYOR?



Vücutta sindirim sistemi ile ilgili bir görev üstlenmesi nedeniyle pankreas kanserinin belirtilerinin de ilk olarak sindirim sisteminde görülmeye başladığını aktaran Dr. Ertekin, o belirtileri sıralayarak, pankreas kanserinde tedavi süreci hakkında şu bilgileri veriyor:



- Alınan gıdalara karşı tahammülsüzlük ve mide bulantısı,

- Bel ve karın bölgelerinde ağrı,

- Pankreasın işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan diyabet rahatsızlığı,

- Göz ve deri üzerinde görülen sarılık,

- Hızlı kilo kaybı,

- Sürekli depresyon hali,

- Dışkıda ve idrarda renk değişimi.



Belirtiler hastalığın son evrelerinde görülmeye başlamaktadır. Özellikle solgunluk ve iştahsızlık kendisini ilk gösteren belirtileri olduğu için bir an önce doktora gidilmesi gerekmektedir.



PANKREAS KANSERİ OLMA RİSKİNİ ARTTIRAN FAKTÖRLER NELER?



- Düzensiz ve eksik beslenme sonucu pankreas kanseri olma riski artıyor,

- Sigara ve alkol kullanımı vücudun işleyişini bozduğu için diğer iç organlarda dahil olmak üzere pankreasa zarar veriyor. Bu durum kanser hücrelerinin oluşmasını büyük ölçüde etkiliyor,

- Pankreasın kendi enzimleri ile kendisini sindirmesi sonucu oluşan iltihaplanma sonucunda kanser olma riski yükseliyor,

- Diyabet rahatsızlığı risk faktörleri arasında yer alıyor,

- 40 yaş altında görülmesi oldukça nadir olsa bile ileri yaş sebebi ile 65 yaş üzerinde olan kişilerde görülme riski daha fazla,

- BRCA2 adı verilen genlerdeki bozulma sonucunda da kanser riski artmaktadır.



PANKREAS KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Pankreas kanseri olan kişilerde ameliyatın mümkün olabilmesi için öncelikle kanserin hangi evrede olduğu bilinmelidir. Eğer kanserli hücre pankreastan diğer organlara yayılma gösterdi ise ameliyat ile çözüm mümkün değildir böyle durumlarda tek tedavi olarak kemoterapi uygulanabilmektedir. Radyoterapi bir diğer tedavi yöntemidir. Bu tedavi kemoterapi ile birlikte uygulanmaktadır.



Whipple adı verilen ameliyat pankreas kanseri tedavisinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemle mide ve ince bağırsağın bir kısmı, pankreasın etrafındaki lenf bezleri, safra kesesi ve safra kanalının bir kısmı alınır. Bu ameliyatta ölüm riski yüzde 5 gibi bir oranda olduğu için uzman hekimler tarafından yapılması gerekmektedir. Eğer pankreastaki tümör küçük ise laparoskopi yöntemi ile sadece tümörün kendisi alınır. Bu yönteme enükleasyon denir.



TEDAVİ SIRASINDA BESLENMEYE DİKKAT!



Organların fonksiyonlarını düzgün şekilde yerine getirebilmesi için her şeyden önce vücudu sağlıklı tutmak gerekir. Sağlıklı beslenme ise her türlü hastalık ile savaşmak için önemli bir silah. Pankreas kanseri tedavisi ve riskine karşı da beslenmenin önemi oldukça fazla. Bu noktadan hareketle;



- Protein açısından zengin besinlerin özellikle mercimek ve barbunya gibi baklagillerin tüketilmesi hem pankreas kanseri riski açısından hem de iyileşme sürecinde oldukça önemli besinler olarak görülmektedir,

- Yemeklerde genel olarak zeytinyağı tüketilesi önerilmektedir. Meyve tüketimi arttırılmalıdır. Havuç ve portakal suyu tedavi sürecinde etkili gıdalardır,

- Hastalara önerilen diğer gıdalar arasında; süt, köy yumurtası, kümes hayvanları, yoğurt ve kırmızı et yer alır.”