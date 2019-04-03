Pankreas kanserinin zor teşhis edildiğini belirten İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Metin Güden, hastalığın, en tehlikeli kanser türleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyledi.



Pankreasta iki çeşit hücre bulnuduğunu, bunlardan; ekzokrin pankreas hücrelerinin, gıdaları sindirmek için ince bağırsağa salınan enzimleri yaptığını aktaran Prof. Güden, “Nöroendokrin pankreas hücreleri (adacık hücreleri gibi) ise; insülin ve glukagon da dahil olmak üzere kandaki şekeri kontrol altına almaya yardımcı olan çeşitli hormonlar üretir. Her iki hormon da, vücudun yiyeceklerden aldığı enerjiyi kullanmasına ve depolamasına yardımcı olur. Çoğu pankreas kanseri, ekzokrin hücrelerde oluşur. Bu tümörler, hormon salgılar ve belirtilere veya semptomlara neden olmaz. Bu durum, pankreas kanseri tipini erken teşhis etmeyi zorlaştırmaktadır” dedi.



PANKREAS KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE BELİRTİLER NELER?



Pankreas kanseri için çeşitli risk faktörleri bulunduğunu ifade eden Dr. Güden, risk faktörleri ve hastalığın tedavisi hakkında şunları söyledi:



“Sigara içmek, çok aşırı kilolu olmak, kişide bir diyabet öyküsü veya ailesinde pankreas kanseri olması ve de bazı kalıtsal şartlar pankreas kanseri için tetikleyici faktörlerindendir. Bu risk faktörlerine sahip olmamanız ise, kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Pankreas kanseri, erken belirtilere veya semptomlara neden olmayabilir. Bulgular ve belirtilere; pankreas kanserinin kendisi veya diğer koşullar neden olabilir. Bunlar aşağıdaki bulgularda biri veya birkaçı olabilir:



• Sarılık (ciltte ve gözün beyazların sararması).

• Gaitanın renginin açılması.

• Koyu renkli idrar.

• Üst veya orta karında ve sırtta ağrı.

• Bilinmeyen herhangi bir nedenden dolayı zayıflama.

• İştah kaybı.

• Çok yorgun hissetme.

• Sebepsiz kaşıntı.



PANKREAS KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Pankreas kanseri olan hastalar için farklı tedavi türleri vardır. Beş çeşit standart tedavi uygulanmaktadır:



• Ameliyat.

• Radyasyon tedavisi.

• Kemoterapi.

• Kemoradyoterapi.

• Hedefe yönelik terapi.”

Prof. Dr. Metin Güden

KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Pankreas kanserinden korunmak için kontrol edilebilecek risk faktörlerini azaltmak veya yok etmek gerektiğine vurgu yapan Radyasyon Onkoloğu Prof. Metin Güden, “Bunların başınsa sigara gelmektedir. Sigara içmemek, pankreas kanseri olma olasılığını azaltır. Aşırı kilo almamak da riski azaltmaktadır. Vitaminden zengin diyetlerin, pankreas kanseri dahil tüm kanserlerde koruyucu özelliği vardır. Ayrıca şeker veya kronik pankreatit hastası olanlar, bazı kalıtsal hastalığı olanlar veya ailesel öyküsü bulunanlar kontrollerinde pankreasa özel muayene ve tahliller yaptırarak hastalığı erken evrede yakalama fırsatı yakalayabilirler” dedi.